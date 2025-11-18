Suscríbete
Famosos

Susana González cumple 15 años con Marcos Montero, de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

Para muchos ha pasado desapercibido que la actriz mantiene un eterno noviazgo con el actor desde 2010.

Noviembre 18, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Susana-González-Marcos-Montero.jpg

Susana González mantiene una relación con Marcos Montero desde 2010.

Instagram

“Tenemos una relación hermosa y si no hemos concretado nuestros planes de boda no es por falta de amor”.

Fuera de los escándalos y en privado es como Susana González y su pareja, Marcos Montero, llevan su relación que ya suma 15 años, y lo que pocos saben es que incluso han compartido créditos en la pantalla.

En varias ocasiones se manejó que el actual participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y Susana se conocieron en la obra de teatro ‘Aventurera’, sin embargo, no fue así. De hecho, el flechazo se dio en un lugar “familiar” y alejados de los reflectores.

“Llegó de una manera tan natural. Nos conocimos en un lugar súper familiar, nos conocimos en un club”, declaró la actriz a ‘Suelta la Sopa’ en 2018.

Y añadió que “me sentía como atrapada, ¿no? De cierta manera, viviendo sola en la Ciudad de México con mis dos hijitos y de repente llega este hombre como hombre fresco… Poco a poco me fue gustando mucho su compañía. Después me fue gustando mucho él y después nos enamoramos”, declaró la intérprete.

Aunque su unión no es ningún secreto, desde el inicio de su relación, que ocurrió en diciembre de 2010, Susana y Marcos acordaron mantener su relación lejos de los reflectores.

En 2017, el también bailarín reveló a Univision Entretenimiento que ya se habían comprometido y que si no habían realizado la boda era por “falta de tiempo”.

“Ella tiene el anillo desde hace mucho tiempo, tenemos una relación hermosa y si no hemos concretado nuestros planes de boda no es por falta de amor, sino por falta de tiempo”, declaró Montero quien es más joven que González por 14 años.

Más sobre Marcos Montero

Nació el 12 de marzo de 1987 y es egresado del Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa. Dentro de sus talentos se encuentran el canto, la actuación y la composición.

Es hermano de la actriz Daniela Montero.

Su debut en las pantallas ocurrió en 2014, en uno de los capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’ y posteriormente apareció en ‘La Vecina’.

‘Las Amazonas’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Mi marido tiene familia’, ‘Vencer la ausencia’, ‘Mi fortuna es amarte’, ‘Golpe de suerte’, ‘Tu vida es mi vida’ y ‘Mi verdad oculta’ fueron sus siguientes proyectos.

Actualmente también se le ve en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a la actriz Pía Sanz, luego de que Malillany Marín abandonó la competencia por una conducción de salud.

susana gonzález Marcos Montero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
luto-bebe-perdida.jpg
Famosos
Conductora de televisión perdió a su bebé y se viste de luto: “Nos ha devastado profundamente”
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas
Gaby-Spanic.jpg
Famosos
¿Qué se hizo Gaby Spanic?, luce más joven tras procedimientos que se hizo en lujosa clínica en Brasil
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Martha-Higareda.jpg
Famosos
Ya nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes tras “algunos sustos de salud”
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Shiky-Abraham-Lugo.jpg
Famosos
Novio de ’Shiky’ rompe el silencio y revela qué fue lo que realmente le pasó para estar en terapia intensiva
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
gemelas-kessler-.jpg
Hollywood
Luto por las gemelas Alice y Ellen Kessler: Decidieron morir al mismo tiempo por suicidio asistido
Descansen en paz.
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Paola-Espinosa-Rommel-Pacheco.jpg
Virales
Paola Espinosa desenmascara a Rommel Pacheco: “Con amenazas me quiso quitar la mitad de todo”
La doble medallista olímpica cuenta la verdad sobre los bienes que se adjudicó el ahora servidor público.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Mayer-Mori.jpg
Famosos
Sergio Mayer Mori sobre su papá: “No tiene talento… actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de eso”
El músico tuvo una charla honesta donde habló de su papá sin titubeos.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ricardo-Peralta.jpg
Famosos
Acusan a Ricardo Peralta de comprar bots para que César Doroteo no fuera eliminado de ‘La Granja VIP’
Tras la eliminación de Manola Díez crecieron los señalamientos hacia el youtuber.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez