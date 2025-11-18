Susana González cumple 15 años con Marcos Montero, de ‘Las estrellas bailan en Hoy’

“Tenemos una relación hermosa y si no hemos concretado nuestros planes de boda no es por falta de amor”.

Fuera de los escándalos y en privado es como Susana González y su pareja, Marcos Montero, llevan su relación que ya suma 15 años, y lo que pocos saben es que incluso han compartido créditos en la pantalla.

En varias ocasiones se manejó que el actual participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y Susana se conocieron en la obra de teatro ‘Aventurera’, sin embargo, no fue así. De hecho, el flechazo se dio en un lugar “familiar” y alejados de los reflectores.

“Llegó de una manera tan natural. Nos conocimos en un lugar súper familiar, nos conocimos en un club”, declaró la actriz a ‘Suelta la Sopa’ en 2018.

Y añadió que “me sentía como atrapada, ¿no? De cierta manera, viviendo sola en la Ciudad de México con mis dos hijitos y de repente llega este hombre como hombre fresco… Poco a poco me fue gustando mucho su compañía. Después me fue gustando mucho él y después nos enamoramos”, declaró la intérprete.

Aunque su unión no es ningún secreto, desde el inicio de su relación, que ocurrió en diciembre de 2010, Susana y Marcos acordaron mantener su relación lejos de los reflectores.

En 2017, el también bailarín reveló a Univision Entretenimiento que ya se habían comprometido y que si no habían realizado la boda era por “falta de tiempo”.

“Ella tiene el anillo desde hace mucho tiempo, tenemos una relación hermosa y si no hemos concretado nuestros planes de boda no es por falta de amor, sino por falta de tiempo”, declaró Montero quien es más joven que González por 14 años.

Más sobre Marcos Montero

Nació el 12 de marzo de 1987 y es egresado del Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa. Dentro de sus talentos se encuentran el canto, la actuación y la composición.

Es hermano de la actriz Daniela Montero.

Su debut en las pantallas ocurrió en 2014, en uno de los capítulos de ‘La Rosa de Guadalupe’ y posteriormente apareció en ‘La Vecina’.

‘Las Amazonas’, ‘La doble vida de Estela Carrillo’, ‘Mi marido tiene familia’, ‘Vencer la ausencia’, ‘Mi fortuna es amarte’, ‘Golpe de suerte’, ‘Tu vida es mi vida’ y ‘Mi verdad oculta’ fueron sus siguientes proyectos.

Actualmente también se le ve en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a la actriz Pía Sanz, luego de que Malillany Marín abandonó la competencia por una conducción de salud.