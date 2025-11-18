Suscríbete
Ya nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes tras “algunos sustos de salud”

La familia recibe a dos nuevas integrantes.

Noviembre 18, 2025 • 
MrPepe Rivero
Martha-Higareda.jpg

La actriz Martha Higareda y el padre de sus mellizas, Lewis Howes, en la dulce espera de sus hijas.

Revista CARAS

Las gemelas que esperaba Martha Higareda junto a Lewis Howes ya llegaron al mundo.

A través de redes sociales, este 18 de noviembre, Martha Higareda compartió las primeras tiernas imágenes de sus gemelas. Mostró sus manitas, lo que provocó decenas de reacciones de amor y ternura.

Junto a Lewis Howes, Martha compartió un mensaje de agradecimiento a quienes les han enviado sus mejores deseos.

“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”.

Lewis compartió: “Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.

“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, escribió el famoso papá.

¿Cómo reaccionó Martha Higareda y Lewis Howes al saber que esperaban gemelas?

La noticia llegó envuelta en emoción y lágrimas: Martha Higareda y Lewis Howes revelaron cómo vivieron ese instante único durante un ultrasonido: “Hay dos latidos”.

“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”.

“Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de cuatro… Dios nos envía dos vidas… estamos agradecidos”.

