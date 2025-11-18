Ya nacieron las gemelas de Martha Higareda y Lewis Howes tras “algunos sustos de salud”

Las gemelas que esperaba Martha Higareda junto a Lewis Howes ya llegaron al mundo.
A través de redes sociales, este 18 de noviembre, Martha Higareda compartió las primeras tiernas imágenes de sus gemelas. Mostró sus manitas, lo que provocó decenas de reacciones de amor y ternura.
Junto a Lewis Howes, Martha compartió un mensaje de agradecimiento a quienes les han enviado sus mejores deseos.
“Bienvenidas al mundo a nuestras gemelas. Estamos tan bendecidos y agradecidos con Dios por el milagro de la vida”.
Lewis compartió: “Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos”.
“Gracias por todo su amor y apoyo, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo. Gracias a Dios”, escribió el famoso papá.
¿Cómo reaccionó Martha Higareda y Lewis Howes al saber que esperaban gemelas?
La noticia llegó envuelta en emoción y lágrimas: Martha Higareda y Lewis Howes revelaron cómo vivieron ese instante único durante un ultrasonido: “Hay dos latidos”.
“Cuando nos dijeron que eran dos corazoncitos, sentimos muchísima emoción y los dos nos pusimos a llorar al mismo tiempo”.
“Nuestra pequeña familia de dos se convierte en una familia de cuatro… Dios nos envía dos vidas… estamos agradecidos”.