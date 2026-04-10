¿Carlos Rivera quiere tener otro hijo con Cynthia Rodríguez?

El cantante respondió de frente a la duda...

Abril 10, 2026 • 
TVyNovelas
Carlos Rivera confesó qué es lo que más disfruta hacer junto a Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera ha sabido compaginar su faceta de exitoso cantante y actor con el papel de padre de familia, y al parecer, quiere que el reto crezca más allá de solo un hijo.

El artista promociona su nuevo álbum "¡Vida México!”, y en una sesión de preguntas y respuestas rápidas, hablo un poco de su faceta de paternidad.

Te puede interesar:
Tito-Miky-Molotov.jpg
Famosos
‘Tito’ de Molotov desmiente nueva cirugía reconstructiva tras ADICCIONES; aclara qué hace y dónde está
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Patricio-Cabezut.jpg
Famosos
Patricio ’N’ seguirá VINCULADO A PROCESO por el presunto abus0 a sus hijas; Fiscalía ratifica medida
Abril 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
linet puente el patron.jpg
Famosos
Acusan a Linet Puente de defender al Patrón pero ella rebate y le da una dura sugerencia a sus haters
Abril 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
josemanuel-imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa llama “cruel y ruin” a Imelda por acusarlo de abuso contra Julián: “Es irreparable”
Abril 08, 2026
 · 
TVyNovelas
Rafael-Inclan.jpg
Famosos
El día en el que Rafael Inclán fue víctima de SECU3STRO VIRTUAL: “Los escuchaba golpeándolos a todos”
Abril 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Carlos Rivera visitó el programa “Despierta América” de Univision, donde compartió que uno de sus temas musicales es la canción de cuna preferida de su hijo con su esposa Cynthia Rodríguez.

“Mi hijo se duerme siempre con ¿Qué Significa El Amor? y entonces la repite, la repite, la repite”, dijo emocionado el cantante.

“Esa canción yo la escribí también como para arrullarlo y bueno, la escucho mucho porque cada que se va a dormir, pues se la ponen”,.

Carlos Rivera también compartió lo que, en su opinión, es lo mejor de ser papá: “Que te mire a los ojos y que te diga, ‘papi’... O sea, a mí, todo, todo para mí es lo más bonito, pero bueno, que venga a mí y me diga, ‘papi’, que me abrace, ese es mi máximo en la vida”.

Él protagonizó “El Rey León” como ‘Simba’, y a su hijo lo llama ‘Leoncito’, quien dentro de unos meses celebrará su tercer cumpleaños.

Y ante la pregunta directa de la reportera: “Si tuvieras otro hijo, ¿qué nombre le pondrías?”... Carlos Rivera admitió que ese capítulo no se ha cerrado en su vida y reconoció que está abierto a crecer la familia.

“Pues no sé, no lo pensaría todavía, pero sí me encantaría... Como no sé si va a ser niño o niña o lo que sea, pues en el momento que pueda ocurrir, pues que sea lo que Dios quiera”.

nicola porcella wendy guevara.jpg
Famosos
Wendy Guevara exhibe a Nicola Porcella y revela la razón por la que perdió contra Aldo de Nigris
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
martha figueroa claudia lizaldi.jpeg
Famosos
Claudia Lizaldi piensa demandar a Martha Figueroa tras rumores de coqueteo con Juan Soler: “Vieja horrenda”
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-jorge-marichelo.jpg
Famosos
Marichelo reacciona a los ataques de Azalia contra ella y Jorge D’Alessio
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
marichelo-jorge-dalessio-infidelidad.jpg
Famosos
Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
chiquitibum.jpg
Famosos
¿Quién es la nueva Chiquitibum? Una influencer ocuparía el lugar de Mar Castro
Ahora se llamará “La Novia del Mundial” y fue presentada oficialmente como parte del equipo de “La Jugada”
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yanez-paty-cuevas-.jpg
Famosos
Eduardo Yáñez: ¿Por qué la periodista Patricia Cuevas lo acusa de ROBO y quiere meterlo a la cárcel?
Desde hace dos años, el actor y la reportera protagonizan un pleito que pondría en riesgo la libertad de él, si la justicia le da la razón a ella.
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
video nodal vals cazzu angela aguilar (1).jpg
Famosos
Nodal estrena canción pero la modelo del video roba la atención por inquietante aspecto; ¿a quién se parece?
“Un vals” se lanzó en Youtube este 9 de abril y los seguidores notaron de inmediato una peculiaridad en la apariencia de la modelo
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
julian figieroa imelda tunon.jpg
Famosos
Así era el amor entre Julián Figueroa e Imelda Tuñón: recordamos fotos y mensajes que el cantante le enviaba
Este 9 de abril es el tercer aniversario de la muerte del cantante, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia
Abril 09, 2026
 · 
Alejandro Flores