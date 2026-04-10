¿Carlos Rivera quiere tener otro hijo con Cynthia Rodríguez?

Carlos Rivera ha sabido compaginar su faceta de exitoso cantante y actor con el papel de padre de familia, y al parecer, quiere que el reto crezca más allá de solo un hijo.
El artista promociona su nuevo álbum "¡Vida México!”, y en una sesión de preguntas y respuestas rápidas, hablo un poco de su faceta de paternidad.
Carlos Rivera visitó el programa “Despierta América” de Univision, donde compartió que uno de sus temas musicales es la canción de cuna preferida de su hijo con su esposa Cynthia Rodríguez.
“Mi hijo se duerme siempre con ¿Qué Significa El Amor? y entonces la repite, la repite, la repite”, dijo emocionado el cantante.
“Esa canción yo la escribí también como para arrullarlo y bueno, la escucho mucho porque cada que se va a dormir, pues se la ponen”,.
Carlos Rivera también compartió lo que, en su opinión, es lo mejor de ser papá: “Que te mire a los ojos y que te diga, ‘papi’... O sea, a mí, todo, todo para mí es lo más bonito, pero bueno, que venga a mí y me diga, ‘papi’, que me abrace, ese es mi máximo en la vida”.
Él protagonizó “El Rey León” como ‘Simba’, y a su hijo lo llama ‘Leoncito’, quien dentro de unos meses celebrará su tercer cumpleaños.
Y ante la pregunta directa de la reportera: “Si tuvieras otro hijo, ¿qué nombre le pondrías?”... Carlos Rivera admitió que ese capítulo no se ha cerrado en su vida y reconoció que está abierto a crecer la familia.
“Pues no sé, no lo pensaría todavía, pero sí me encantaría... Como no sé si va a ser niño o niña o lo que sea, pues en el momento que pueda ocurrir, pues que sea lo que Dios quiera”.