Carin León volvió a rechazar a Christian Nodal y dejó a los fans con ganas de un dueto: VIDEO

Al ser Carin León y Christian Nodal dos de los cantantes de regional mexicano más destacados, los rumores de una supuesta rivalidad entre ambos artistas no podían faltar; por supuesto, estas teorías no han sido confirmadas, pero sí revivieron muy fuerte luego de que Carin le hiciera un desplante a su colega en pleno programa en vivo.

Para Carin León, las colaboraciones con otros artistas siempre han sido una opción; sin embargo, hay un nombre que de momento no está contemplado a pesar de que no son pocas las personas que se mueren de ganas por verlos trabajar juntos: Christian Nodal , ¿pero por qué no quiere trabajar con él, sí hay una rivalidad entre ellos?

¿QUÉ DIJO CARIN LEÓN DE UNA COLABORACIÓN CON CHRISTIAN NODAL?

Carin León fue uno de los invitados más recientes del programa El gordo y la flaca, en donde habló de sus planes profesionales a futuro y la posibilidad de trabajar con otros cantantes para sus sencillos.

“No, con mi compa Christian no. La verdad no tengo comunicación”

Durante su charla con Lili Estefan y Raúl de Molina, Carin León fue muy claro al respecto: no tiene planeado sacar una canción con Christian Nodal debido a que ni quisiera ha tenido comunicación con él, noticia que consternó a los fanáticos del regional mexicano.

“No, con mi compa Christian no. La verdad no tengo comunicación”, expresó Carin en la entrevista. Estas palabras, aunque breves, hicieron que los internautas recordaran que la relación entre ambos cantantes no es muy cercana que digamos, aunque hablar de rivalidad es tocar otro extremo.