Mijares olvidó la letra de una canción de Carin León y su peculiar reacción se viralizó en redes: VIDEO

Este fin de semana se estrenó en México “Herederos: Juego de voces”, reality show que reúne a diversas personalidades de la música mexicana y sus hijos, en un formato que pondrá a prueba sus habilidades interpretativas en divertidas dinámicas. Uno de los participantes es Manuel Mijares, quien junto a Lucerito intentarán coronarse como la mejor dinastía del concurso.

Mijares se equivoca durante plena actuación en vivo

Durante la primera emisión, esta talentosa dupla se robó las cámaras, pues además de que deleitaron al público con sus sorprendentes actuaciones, también protagonizaron un peculiar momento que se viralizó. Esto luego de que Mijares olvidara la letra de una canción de Carin León, dificultad que le valió algunas críticas y de la que él mismo decidió defenderse explicando qué había ocurrido.

En uno de los duelos presentados en la noche de este reality en el que también participan Erik Rubín, Isabel Lascurain, Alicia Villareal y Eduardo Capetillo, Manuel Mijares fue el encargado de interpretar “Primera cita”, uno de los mayores éxitos del cantante sonorense Carin León.

En los primeros segundos de este error, Manuel pidió a Angélica Vale, la conductora del programa, otra oportunidad para entonar el acto que preparó por semanas. No obstante, en su segundo intento Mijares volvió a equivocarse y dejó expuesto que realmente no había logrado memorizar el tema completo, razón por la que ya no pudo seguir.

La divertida reacción del cantante tras olvidar una letra de Carin León

Cuando se hizo evidente que no se sabía bien la canción, Mijares pidió disculpas al público y se dirigió a su hija, quien lo miraba desde el otro lado del escenario. Al mismo tiempo, caminó hacia sus compañeros e intento aclarar qué fue lo que había pasado.

“Perdón, perdón. Les voy a explicar. Deben tenerme consideración, también tú Lucerito, son los años de tu padre”, mencionó el artista de 66 años, arrebatándole una carcajada a sus colegas, quienes se mostraron divertidos con la confesión de Mijares.