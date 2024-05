La brutal respuesta de Carín León a las críticas sobre la portada ‘diabólica’ de su nuevo disco

Carín León se cansó de las críticas hacia la portada de su nuevo disco y respondió de forma contundente a quienes señalaron supuestos ‘pactos con el diablo’

Desde que presentó la imagen oficial de su nuevo álbum, que lleva el título ‘Boca Chueca Vol. 1’ y que se estrena este 30 de mayo, el cantante mexicano ha recibido una fuerte cantidad de críticas y comentarios negativos por la elección que hizo.

Muchos de los usuarios que han visto la foto creen que está ‘maldita’, pues muestra al cantante de ‘Según Quién’ siendo sujetado por una aterradora mano pálida, haciendo referencia al título Boca Chueca.

Esta es la portada del nuevo disco de Carín León. (Instagram @carinleonoficial)

Algunos comentarios dicen: “Ya no disimulan sus vínculos con la élite. Qué gonorrea y qué miedo”, “¿Por qué tienes que involucrar demonios en tu portada, Carín? No te pierdas en el mundo de la música y caigas tan bajo”, y “¿Es que, por qué demonios, incluso al diablo?, ¿por qué tanta oscuridad?”.

Sin embargo, Carín dejó claro que su significado es completamente distinto a lo que se piensa.

¿Qué respondió Carín León sobre la portada de su disco?

En un comentario de la misma publicación, Carín León se tomó el tiempo para responder a quienes lo han señalado de ‘diabólico’ y de tener ‘pactos’ negativos:

“Sabía que esta portada generaría una opinión dividida y mucha gente no lo entendería, pero me llaman oveja negra a mí cuando ustedes se creen todas las estupideces que ven en Internet (…) Si esta portada te produce un sentimiento incómodo, esos ya son tus demonios no los míos”, señaló.

La respuesta de Carín León a las críticas.

Carín explicó en una entrevista con ‘Billboard’ que el significado de su portada es una crítica a todos aquellos problemas que un artista enfrenta cuando está expuesto al público.

Habrá que esperar a que el músico lance el disco el próximo jueves y devele cada una de las canciones. Se sabe que tendrá grandes colaboraciones, como Kane Brown, Leon Bridges, Pepe Aguilar y Panteón Rococó.