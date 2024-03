Carín León desata criticas al pedir sustancias ilícitas en pleno concierto: VIDEO

Un gran revuelo ocasionó el cantante de música regional mexicana, Carin León, en pleno concierto que ofreció, la noche del domingo 4 de febrero, en Hermosilo, Sonora.

El interprete de La Boda del Huitlacoche con 4,4 millones de seguidores de Instagram paró su presentación para expresar públicamente ante sus miles de fans, que tenía antojo de “perico”, como se le conoce coloquialmente a la cocaína.

“Nosotros no somos ejemplo, somos músicos y vivimos de lo que hacemos, nos gusta la música. No nos comparen ni nos quieran hacer ejemplo, pero la neta con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. ¿Para qué les voy a decir que no, si sí?”, expresó Carin, con un trago en la mano.

El artista antes de seguir el show siguió expresándose, en aparente estado de ebriedad.”Y al que no le guste es su problema, ni modo ¡Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera!”, señaló.

En redes sociales el video de las palabras y la actitud de Carin León se hicieron virales y fue severamente criticado por los internautas pues señalan que el artista promovió el consumo de drogas. Hay quienes piden que el cantante sea penalizado por esta acción.