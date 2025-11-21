Suscríbete
Captan seria a Andrea Meza ante triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025, pero luego así la felicitó

Ambas han pasado a la historia al coronarse con el título de Miss Universo.

Noviembre 21, 2025 
MrPepe Rivero
Andrea Meza y Fátima Bosch

El triunfo de Fátima Bosch comenzó a oscurecerse en redes sociales porque no todos están contentos porque ganó la corona de Miss Universo. En redes sociales han difundido teorías y videos, como el que resaltan que ni Andrea Meza, juez del certamen, se mostraba contenta al momento del triunfo de su compatriota.

Alguien grabó a Andrea Meza desde la mesa de jurados, sin ponerse de pie, aplaudir ni sonreír mientras Fátima Bosch portaba la corona por primera vez ante el grito del público.

Sin embargo, minutos más tarde, las mexicanas se encontraron y Andrea Meza sí felicitó a Fátima Bosch por ser la nueva Miss Universo 2025.

"¡Viva México, Fátima! ¡Felicidades!”, le dijo Andrea Meza a Fátima Bosch en una entrevista exclusiva para Telemundo.

“Muchas felicidades, Fátima, estamos emocionados por ti. Bienvenida a esta hermandad que es Miss Universo, muy pocas tenemos la oportunidad de portar esa corona, pero lo hacemos con mucha responsabilidad como sé que lo vas a hacer en este año de reinado”.

La exMiss Universo mexicana le dijo a Fátima que se veía hermosa, y resaltó algo: “Casi todas hemos ganado de rojo, ¿eso fue escogido estratégicamente?”.

“Este vestido me lo hicieron hace una semana. Íbamos a usar uno color coral pero mi color favorito y el que mejor me queda es el rojo; le hablé al diseñador y le dije ¿estaría loco si me hicieras un vestido en rojo? Me lo mandó y le dije: ‘pero hay que ponerle dorado para que signifique el oro de México, que es el maíz”.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores

Andrea Meza también fue directa con la pregunta que quizá muchos se hacen: “A raíz de lo que hiciste, cuando alzaste la voz, sonaste alrededor del mundo, ¿crees que eso te ayudó?”.

“Durante la concentración, la Organización ve nuestro desempeño, muchas cosas que desde afuera no se puede ver, y yo creo que no todo es una pasarela o cómo te desempeñes en el escenario”, comenzó a responder Fátima.

“Lo que pasó fue una situación desafortunada, no creo que me haya beneficiado, pero sí decidí levantar la voz con miedo de que hubiera algún tema de no clasificar... Pero creo que antes de cualquier corona están nuestros valores. Esta noche tenía dudas y por todo ese tema, siempre me mantuve con la frente en alto, di lo mejor de mí, fui disciplinada, cumplí con todo":

Fátima Bosch insistió: “Sé que esta corona es un compromiso por todas las causas sociales, que es por lo cual decidí participar, ya quiero empezar a trabajar. Me encanta la parte filantrópica”.

Fátima Bosch Andrea Meza miss universo No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
