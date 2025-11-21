Suscríbete
Mexicanas y vestidas de rojo: así han sido las cuatro Miss Universo de nuestro país

Te recordamos quiénes y cómo se han coronado las mexicanas en Miss Universo

Noviembre 20, 2025 
Alejandro Flores
mexicanas miss universo.jpg

Mexicanas coronadas en Miss Universo

Instagram

Fátima Bosch no es la única mexicana que se ha puesto la corona de Miss Universo.

La tabasqueña sorprendió al mundo no solamente con su triunfo en la final de la noche de este 20 de noviembre, también por lo que hizo desde el día en que comenzó la concentración y se enfrentó a Nawat Itsaragrisil, uno de los dueños de la marca del certamen.
En la final, Bosch se quedó frente a frente con la anfitriona, la representante de Tailandia, la cual era la favorita.
Fátima Bosch escuchó su nombre como la nueva Miss Universo y se llevó las manos al rostro en señal de asombro y comenzó a llorar de alegría.
Pero llamó la atención un detalle que ahora es histórico: llevaba un vestido de rojo para ser coronada como Miss Universo.

¿Por qué es importante el color del vestido? Un vistazo a las anteriores mexicanas que han ganado el certamen nos dan la respueats.

Lupita Jones (1991)

Lupita Jones pasó a la historia como la primera mexicana en ganar el certamen de Miss Universo.
Su reinado se caracterizó por un fuerte activismo a favor de los derechos de la mujer pero también por el impulso a lo que entonces todavía no se conocía como tal: empoderamiento femenino.
El Miss Universo de ese año fue en Las Vegas y estuvo rodeado por una idea de un México próspero y exitoso con representantes como Julio César Chávez y Hugo Sánchez en el deporte.
Y aquella noche en que se coronó, Jones llevaba un vestido rojo, sin saber que se convertiría en emblema para sus sucesoras.

Lupita Jones, cuando se acabó su reinado, comenzó una lara carrera como coach de vida y directora del certamen Nuestra Belleza.

Ximena Navarrete (2010)

Tuvieron que pasar casi 20 años para que México pudiera tener nuevamente una reina de belleza universal. Ximena Navarrete, además, se coronó en la misma ciudad que Lupita Jones.
Navarrete se coronó como Miss Jalisco en 2009 y en 2010 participó en Miss Universo, en donde impactó al jurado sobre todo por el vestido de noche que lució durante la pasarela de la final.

Era un diseño de Benito Santos, el cual se convirtió en un ícono en ese certamen.

Andrea Meza (2021)

Alma Andrea Meza Carmona se coronó Miss Universo en mayor de 2021... aunque su reinado corresponde al año 2020. Fue un desfase provocado por la pandemia de Covid, lo cual también terminó por hacer de Andrea Meza la Miss Universo con el reinado más corto: siete meses.
¿Llevaba Andrea Meza un vestido rojo cuando se coronó? Sí

No era, además, un vestido rojo cualquiera, sino que estaba forrado con más de 30 mil cristales sobre la tela de tul. Obra del diseñador Ivis Lenin Ayala Pacheco, originario de Michoacán, el vestido quedó también como un emblema de aquella noche.

miss universo Miss Universo México Fátima Bosch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
