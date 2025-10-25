Suscríbete
Briggite Bozzo está cada vez más enamorada de un participante de La Isla

La influencer y participante de Las estrellas bailan en Hoy pide apoyo para su novio Jason Romo

October 25, 2025 • 
Alejandro Flores
briggitte y jason romo.jpg

Briggitte y Jason son novios desde julio aproximadamente

Instagram

“Mis felinos, escriban en este post que van por mi Jason”, publicó Briggitte Bozzo, quien actualmente participa en Las estrellas bailan en Hoy como pareja de Aaron Mercury.

Bozzo y Jason Romo comenzaron su noviazgo oficialmente en julio de este 2025,cuando publicaron en sus cuentas de redes sociales una sesión de fotos casual pero íntima.
Ahora están en un amor de lejos porque ella está en la Ciudad de México trabajando para avanzar en el reality show de baile del programa Hoy, mientras de Jason participa en La Isla Desafío Extremo.
Romo, de hecho, atraviesa por un momento complicado dentro de La Isla porque su equipo Las Águilas ha perdido dos de las cuatro semanas que lleva la competencia, lo que significa que ha vivido la mayor parte del tiempo en playa baja, es decir, sin comodidades.

Famosos
Famosos
Famosos
Famosos
Además, se ha enfrentado a Julieta Grajales pues ella considera que Jason la traicionó en las nominaciones de esta semana.
Al encararse, jason le dijo a Julieta: “Tú pensabas que yo iba por ti, pero yo no iba por ti. Pero ahora, cuando tenga la oportunidad, voy ir por ti, para que lo sepas y puedas dormir tranquila”.
El momento quedó registrado en un video que se publicó en la cuenta oficial del reality show y luego se hizo otra publicación donde se pidió al público si apoyaban a Julieta o a Jason.

¿Cómo apoya Briggitte Bozo a Jason Romo?

Briggitte Bozzo, sabedora de lo importante que es influir en la narrativa exterior de los realities, escribió un mensaje:

“A mi hombre Jason Romo por 100. Pero a esa que habló de mi novio, no”, en referencia a Julieta.

jason romo.png

Jason y Julieta son ahora rivales

Instagram Briggi Bozzo

En su propio perfil de Instagram, Briggitte hizo dos historias para apoyar a Jason en estos momentos complicados en La Isla.
“Confirmo que cada día se puede enamorar más de tí”, escribió junto a una foto en la que Jason se prepara para una competencia en La Isla.

Briggitte Bozzo Jason Romo La Isla
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
