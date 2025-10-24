¿Quienes fueron los primeros eliminados de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’?; una actriz renunció en vivo

‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ culminó con su segunda semana de concurso donde el baile se apoderó de la pista y hubo gala de eliminación y nominados.

El programa fue todo un éxito de acuerdo a los cientos de espectadores que sintonizaron la sección. Los números indicaron que las estrellas recibieron más de cuatro millones de votos.

Un día antes, Galilea Montijo destapó cómo quedó la tabla de posiciones de la semana:

“Jessica y Aldo en primer lugar con 16 puntos; Karenka y Manuel empatados con Michelle, Julio, Marcelia y Mauricio con 15 puntos; Rosa y Kunno empatados con Jade, Chevo, Felicia, Jordan, Sofía y Romeh con 14 puntos”, dijo.

La conductora siguió destapando la tabla de posiciones de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ y afirmó: “ Malillany y Marcos con 13 puntos; Briggitte y Aarón se fueron a 12 puntos; Jimena y Gualy hasta el fondo con 11 puntos; Bebeshita y Brandon en último lugar con 10 puntos”.

Tras revelar quiénes quedaron en los últimos lugares, la conductora dio un inesperado anuncio, señalando que todo podría cambiar con la calificación secreta de Andrea Legarreta.

“Recuerde que falta la calificación secreta. En este momento abrimos las votaciones, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escanear el código QR o pueden entrar a ‘Las Estrellas’. Apoyen a sus favoritos porque mañana tenemos que despedir a una pareja”, sentenció.

Sin embargo, el día fatídico llegó y la primera pareja eliminada este viernes 24 de octubre fue Jordan Mendoza, luego de que su pareja de baile, Felicia Mercado, lo abandonó en vivo.

La inesperada decisión fue dada a conocer a pocos minutos del final del matutino ‘Hoy’, donde Felicia anunció que dejaba el proyecto.

“Quiero darle las gracias a todos. Me la he pasado increíble, le he echado muchas ganas. Tengo un compañero sensacional, pero quien avisar que yo hoy me retiro. Me siento muy mal, estoy lesionada traigo un gripononón, entonces no me siento muy bien. No siento que se vale dar lo que no pudo dar hoy. Hoy me retiro y les agradezco con toda el alma”, dijo Felicia ante la sorpresa de su compañero.

Las lágrimas no se hicieron esperar en Jordan, pues no estaba al tanto de la decisión de su compañera.

Además de la intempestiva salida de la pareja de Jordan, dentro del reality de baile ocurrieron otras sorpresas como la incursión de ‘Albertano’ como ‘Juez de Oro’, mismo que emitió comentarios positivos a los concursantes.

Además, fueron salvados por el público:

* Aaron Mercury y Briggitte Bozzo

* Michelle González y Julio Vallado

* Karenka y Manuel Riguezza

* Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

* Jessica Díaz y Aldo Guerra

* Jimena Longoria y Gualy Cárdenas

* Kunno y Rosa Caiafa

* Sofía Rivera Torrres y Romeh

Y las parejas que tuvieron que competir:

* Bebeshita y Brandon

* Jade Fraser y El Chevo

* Felicia Mercado y Jordan Mendoza

* Malillany Marín y Marcos Montero

