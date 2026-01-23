Brenda Bezares se preocupa porque sale sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?: “Mis ojitos de chinche pedorra”

Brenda Bezares está preocupada porque la gente la está viendo desmaquillada y despeinada.

La esposa de Mario Bezares está por primera vez en un reality show al participar en "¿Apostarías por mí?”, en donde 12 parejas conviven en una villa en la que todas sus actividades son transmitidas en formato de 24/7.

Es decir, que a través de la plataforma de ViX es posible ver cada uno de sus movimientos durante todo el día, excepto cuando van al baño.

La experiencia tiene a Brenda un poco ansiosa y así se lo dijo a su marido, Mario Bezares, quien a diferencia de ella, tiene mucha experiencia en realities, incluyendo la segunda edición de La Casa de los Famosos México, la cual ganó.

“Yo creo que... pues es que estoy saliendo despeinada, desmaquillada... la gente me está viendo así”.

Mario la animó al explicarle que eso es parte de un reality.

-Te están viendo cómo eres...

-Pues eso es lo peor

-No, no, están diciendo: mira qué guapa es Brenda, qué bonita

-Yo creo que están diciendo: mira los ojitos de chinche pedorra que tiene

Brenda Bezares provoca polémica en redes sociales

La conversación de los Bezares fue en tono de buen humor pero curiosamente coincide con una polémica en redes sociales en donde, efectivamente, hay algunos usuarios mencionan lo mismo que Brenda.

Como lo informamos en TVyNovelas, algunos de los comentarios que le dejaron en las redes sociales a Brenda, fueron: “Brenda Bezares ya no se parece a Brenda Bezares”, “Ni parece Brenda”, “Ya nos la cambiaron por otra”, “Es preocupante lo que hace el maquillaje, porque se ve súper distinta cuando se maquilla y al natural se ve irreconocible”.

Ante las críticas, su hijo Alan Bezares no dudó en salir a defenderla y expresó en uno de los videos que se viralizaron: “Ojalá todos la puedan ver con mis ojos… para mí es, y siempre será, la más hermosa de todas”.

