Entrevista de Adrián Marcelo con la mamá de Gala Montes: así se disculpó por llamar a Crista Montes explotadora

No hay plazo que no se cumpla y tras varios días siendo el tema del momento, la entrevista de Adrián Marcelo con la mamá de Gala Montes finalmente salió a la luz. A través de uno de sus canales de YouTube, el influencer publicó la conversación que mantuvo con Crista Montes, encuentro que decidió iniciar ofreciéndole sus disculpas por haberla utilizado para lastimar a la actriz durante sus peleas en un reality show.

Adrián Marcelo se disculpó con Crista Montes por usarla para molestar a Gala Montes

Luego de varios días desde que confirmaron su encuentro, Adrián Marcelo y la mamá de Gala Montes se conocieron personalmente para tener una entrevista donde platicaron largo y tendido. Antes de iniciar formalmente con la charla, el regiomontano recordó algunas de las discusiones que tuvo con Gala Montes mientras estaban en La Casa de los Famosos México, incluyendo la vez que se dirigió a ella con una serie de ataques sobre su niñez y las burlas con las que llamó a su mamá “explotadora”, adjetivo del que aparentemente está arrepentido por usar y no quiso dejar pasar la oportunidad de hacérselo saber.

“Le debo una disculpa por lo que le hemos hecho pasar, aunque no puedo hablar a nombre de su hija, pero por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo, y los involucrados en toda esta tormenta que se ha hecho. Creo también, de todo corazón, que debo decirle que en el fondo realmente no creo que usted sea una explotad*r* infant*l como dije, con la intención tal vez de hacer daño. Siendo sincero, sí le dije esas palabras a su hija, pero no considero que lo sea”, expresó el exconductor de SNSerio.

Una vez aclarado este punto, Adrián Marcelo se mostró interesado por saber a detallo la historia de Crista Montes, que a pesar de que fue duramente criticada por haber accedido a esta invitación, se justificó asegurando que ella también tenía derecho a contar su parte de la historia. En contraste, Gala Montes se mantuvo completamente hermética al respecto.

¿Cuánto le pagó Adrián Marcelo a la mamá de Gala Montes por su entrevista?

A pesar de la curiosidad que el tema del dinero ha generado entre los internautas, hasta el momento todavía se desconoce cuánto dinero recibió Crista Montes por aceptar que Adrián Marcelo la entrevistara. No obstante, la madre de la actriz dio a conocer en días pasados que había tenido una negociación formal con el comediante, en la que habrían fijado una nueva cantidad, por lo que habría cobrado más de 350 mil pesos, cifra que en un principio se le ofreció.