“La Beba” Montes, hermana de Gala, revela planes de compromiso con Itzel Lechuga: “Estoy muy enamorada”

Como toda una fanática de Harry Potter, Crista Fernández, mejor conocida por todos como “La Beba” Montes no podía faltar a la experiencia inmersiva de la famosa saga, en donde pudimos verla más enamorada de su nueva pareja.

“Soy superfan de Harry Potter, imagínate que hasta traigo una snitch tatuada, si algo me gusta mucho es la parte de la maldad de Slytherin, creo que los personajes tenebrosos merecen una gran mención y pienso que Lord Voldemort debería tener su propia historia, pues en la vida real quien no le ha dicho a alguien Voldemort, a algún exnovio o alguien que te haga daño, por ejemplo”.

Beba Montes Edson Vázquez

Hablando de villanos, La Beba deja atrás las malas vibras y acontecimientos que ella y su familia han vivido recientemente y se muestra fuerte ante cualquier situación adversa.

“En la vida no puedes dejarte caer y respecto a los temas que no me gustan y que tanto nos han afectado, no me gusta estarme tocando a la herida, prefiero salir adelante y seguir contenta, gracias al cielo tengo una red increíble de apoyo emocional: mi mujer, mi hija, mi papá, mi hermana, son un gran sostén, la verdad es que nos apoyamos mucho, han sido momentos muy difíciles que nos han unido muchísimo con mi hermana, aunque la gente cree que estamos separadas; al contrario, es cuando más unidas hemos estado porque justamente nos une el dolor que nos ha ayudado a acercarnos más, nadie en el mundo me va a entender más que mi hermana, a pesar de que estemos lejos, nunca nos hemos dejado, ella es una pieza fundamental para que yo pueda seguir adelante y sonriendo”.

Gala y Beba Montes Instagram Beba Montes

A “La Beba” Montes no le sorprende la fortaleza que su hermana tiene, pues siempre ha conocido ese lado de ella.

“No me sorprende lo fuerte que se ha mostrado, sé la mujer que es y sé que tiene para eso y mucho más, pero no por eso tiene que ser atacada en cada cosa que haga”.

Algo que ha mantenido a La Beba a flote de los problemas es el gran amor que encontró en su pareja, Itzel Lechuga.

“Estoy muy enamorada, ya con anillo y todo, no hay un compromiso formal todavía, pero pronto, será sorpresa para ella, jamás me imagine llegar a esto, pero hoy puedo decir que ella es la persona, sin duda es una mujer increíble, me ha hecho entender que la vida es amor, que la vida es poder salir adelante y que el apoyo es imprescindible cuando amas a alguien, ella me ha acompañado en momentos superdifíciles y se lo agradezco muchísimo, me ha hecho crecer muchísimo como persona porque me hace ver hacia mí misma”.