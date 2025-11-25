Wendy Guevara fue a dar a la hospital y decide transmitir después de la cirugía, ¿qué le pasó?

Este lunes 24 de noviembre, Wendy Guevara decidió terminar en el hospital porque se atrevió a someterse a dolorosa cirugía.

Apenas anoche vimos su destape como ‘María Ovina’ en '¿Quién es la máscara?’, programa que grabó hace varias semanas. Pero en realidad, ella estaba decidida a operarse.

“Salió todo muy bien”, dijo su amiga Salma, quien confirmó que la cirugía duró un poco más de lo esperado.

¿Qué se hizo Wendy Guevara?

Hace unos días, alertó que se iba a someter a la cirugía este lunes 24 de noviembre y aclaró específicamente los motivos:

“Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla”.

En el plan original, Wendy iba a someterse a la misma cirugía de su amiga Paola Suárez, de la luxación de las costillas, para lograr un cuerpo más curvilíneo. Sin embargo, decidió no someterse a esa dolorosa cirugía por futuros proyectos.

Al parecer, ya la invitaron a “Supernova”, evento donde influencers se enfrentan en el ring.

“Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no”, había dicho Wendy.