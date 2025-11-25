Suscríbete
Famosos

Wendy Guevara fue a dar a la hospital y decide transmitir después de la cirugía, ¿qué le pasó?

La influencer brilló en televisión en '¿Quién es la máscara?’

Noviembre 24, 2025 • 
MrPepe Rivero
wendy-cirugia-.jpg

Wendy Guevara

YouTube

Este lunes 24 de noviembre, Wendy Guevara decidió terminar en el hospital porque se atrevió a someterse a dolorosa cirugía.

Apenas anoche vimos su destape como ‘María Ovina’ en '¿Quién es la máscara?’, programa que grabó hace varias semanas. Pero en realidad, ella estaba decidida a operarse.

“Salió todo muy bien”, dijo su amiga Salma, quien confirmó que la cirugía duró un poco más de lo esperado.

¿Qué se hizo Wendy Guevara?

Hace unos días, alertó que se iba a someter a la cirugía este lunes 24 de noviembre y aclaró específicamente los motivos:

“Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla”.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

En el plan original, Wendy iba a someterse a la misma cirugía de su amiga Paola Suárez, de la luxación de las costillas, para lograr un cuerpo más curvilíneo. Sin embargo, decidió no someterse a esa dolorosa cirugía por futuros proyectos.

Al parecer, ya la invitaron a “Supernova”, evento donde influencers se enfrentan en el ring.

“Las costillas ya no porque me andan ofreciendo pelear, ya ves que ahorita está de moda que los influencers peleemos, me andan queriendo poner con Alfredo Adame o Ricardo Peralta. Voy a ver con quién se da. Por eso las costillas ahorita no”, había dicho Wendy.

wendy guevara boda

Una de las amigas de Wendy Guevara insinuó que la influencer podría casarse muy pronto

Instagram, Canva

Wendy Guevara
 hospitalizada
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Ricardo-Abarca.jpg
Famosos
Actor de ‘¿Qué culpa tiene el niño?’ sufrió terrible accidente por el que perdió los dedos de la mano
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laura-Bozzo.jpg
Famosos
Laura Bozzo entra a reality ‘La Casa de Alofoke 2’ en República Dominicana: “La momia is back”
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
david-zepeda-portada.jpg
Famosos
David Zepeda, el sacerdote de ‘Los hilos del pasado’, confiesa los milagros que le cambiaron la vida
Noviembre 24, 2025
 · 
Nayib Canaán
Sergio-Sepúlveda.jpg
Famosos
Hackean Facebook de Sergio Sepúlveda y publican contenido completamente inapropiado e ilegal
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Camila-Sodi.jpg
Camila Sodi habla por primera vez del secuestro de su mamá y las amenazas que recibió su familia
La actriz narró los momentos de angustia que vivió cuando Ernestina Sodi y su tía Laura Zapata fueron plagiadas.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sylvia-Pasquel.jpg
Sylvia Pasquel reveló a la actriz más conflictiva con la que ha trabajado: “desaparecía dos días del set”
Y soltó el nombre de otra compañera “muy desordenada” con la que compartió los camerinos.
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio goyri erika buenfil.jpg
Telenovelas
“Angélica": la telenovela que Erika Buenfil grabó en Neza y tuvo un final que indignó a sus fans
La actriz festejó su cumpleaños 50 y con ese motivo recordamos su primer protagónico en telenovelas
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
federico garcía (1).jpg
Famosos
Eliminan a Rodrigo Murray de "¿Quién es la Máscara?"; menciona a los Derbez en sus agradecimientos
El actor fue el segundo famoso que perdió la Máscara este 23 de noviembre
Noviembre 23, 2025
 · 
Alejandro Flores