Al interior de la mansión que José José le compró a Anel Noreña y ella vendió para mantener a sus hijos

En 1977, José José se cambió de disquera. Para entonces ya lo llamaban El Príncipe de la Canción y ya tenía el prestigió de aquella gloriosa presentación en el Festival de la Canción Latinoamericana con el tema “El Triste”.

La buena racha económica le permitió entonces cumplir dos deseos junto con Anel Noreña, con quien ya llevaba una década de relación. Primero, casarse en Catemaco, y segundo, comprar una casa.

José Joel, su hijo mayor, ya tenía entonces dos años de edad y la pareja vivía una segunda luna de miel después de una tormentosa etapa marcada por los abusos de alcohol del cantante.

Buscaron casa y la encontraron en el Pedregal de San Ángel, donde una de las primeras visitas que recibieron fue la de Juan Gabriel, quien incluso les dejó una nota, de su puño y letra, deseando felicidad duradera a la pareja.

La letra de “Y lo pasado” escrita por Juan Gabriel Instagram

¿Cómo era la casa del Pedregal de José José y Anel?

La casa tenía una sala amplia sala en la que destacaba la iluminación con base en lámparas, un gusto que Anel ha expresado en varias ocasiones.

Anel mostró la casa en una entrevista televisiva Captura

En la pared frontal había una vitrina con premios y trofeos del cantante, así como un sillón que daba hacia el comedor con la idea de permitir la convivencia de los invitados.

¿Qué pasó con la mansión de José José en el Pedregal de San Ángel?

Cuando Anel y José José se separaron, a principios de los 90, esa mansión se fue convirtiendo en motivo de peleas, discusiones e incluso pleitos legales.

El cantante siempre aseguró que esa casa había sido, en muchos, sentidos, el motivo de su desastre económico. Anel y sus hijos José Sosa y Marysol vivieron ahí la mayor parte de su vida y le tenían mucho cariño.

Sin embargo, Anel asegura que era muy oneroso mantenerla por lo que, en una de las crisis que atravesó la familia cuando el cantante ya estaba en declive, decidió venderla.

“La mitad del dinero se lo di a José y con la otra mitad vivimos mis hijos y yo”, le dijo a Shanik Berman en una entrevista en 2022.

La familia en la casa del Pedregal Captura

José José murió en septiembre de 2019, aunque nunca habló de esa versión de venta de la mansión.

Por el contrario, cuando se abrió el testamento del cantante, se informó que esa casa era parte del legado del cantante y que se había dejado a nombre de sus hijos. Incluso se supo que había hecho la repartición en vida.

José Joel y Marysol corren en el jardín de la casa en Pedregal de San Ángel Captura

Otra parte de la casa que se mostró en la entrevista hecha por la periodista Sari Bermúdez fue su enorme jardín, En escenas del video que circula en YouTube se ve a José Joel y Marysol de adolescentes corriendo y jugando en una casa de juguete y resbaladillas.

Actualmente, Anel Noreña se recupera de una crisis de salud de la que hay dos versiones: infarto o conato de infarto.

