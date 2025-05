¿Cuándo se estrena la tercera temporada de ‘The Last of Us’? Esto sabemos

La serie “The Last of Us” ha logrado convertirse en uno de los fenómenos televisivos más impactantes de los últimos años. Basada en el popular videojuego desarrollado por Naughty Dog , la producción de HBO ha conquistado a fanáticos del gaming y amantes de las historias postapocalípticas por igual. Con la segunda temporada recientemente estrenada y una narrativa que sigue en expansión, la gran pregunta ahora es: ¿cuándo llegará la esperada tercera temporada?

¿”The Last of Us” tendrá tercera temporada?

Sí, la tercera temporada de “The Last of Us” fue confirmada oficialmente por HBO. La decisión fue anunciada poco después del estreno de la segunda temporada, lo cual demuestra la confianza que la plataforma tiene en la historia y su potencial narrativo a largo plazo.

Craig Mazin, showrunner de la serie, aseguró que la historia basada en el segundo videojuego es tan extensa que necesitará varias temporadas para desarrollarse por completo. Junto con Neil Druckmann, creador del juego, trazaron una hoja de ruta que contempla al menos tres o incluso cuatro temporadas para adaptar el material original. Por lo tanto, aún hay mucha historia por descubrir.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de “The Last of Us”?

Aunque HBO ya confirmó la tercera temporada, aún no se ha revelado una fecha exacta de estreno. Tomando en cuenta el precedente entre la primera y la segunda temporada, con un lapso de más de dos años entre ellas, se estima que la tercera entrega podría llegar entre finales de 2026 e inicios de 2027.

El retraso en la producción anterior se debió, en parte, a factores externos como la huelga de guionistas y la paralización del sindicato SAG-AFTRA. Sin embargo, también influye el nivel de calidad que exige una producción como esta, que requiere tiempo considerable en grabación y postproducción para lograr el impacto visual y emocional que la ha caracterizado.

¿Qué pasará en la tercera temporada de “The Last of Us”?

La segunda temporada retoma la historia cinco años después del final de la primera, con Joel y Ellie al tratar de encontrar estabilidad en la comunidad de Jackson, Wyoming. Sin embargo, nuevos personajes, eventos traumáticos y decisiones difíciles complican aún más su destino.

Para la tercera temporada se espera que la narrativa continúe con la adaptación de los eventos del videojuego “The Last of Us Part II”, y todo indica que una de las apariciones más esperadas será la del aterrador “Rey Rata” (Rat King), uno de los enemigos más emblemáticos y peligrosos del juego. Aunque los creadores no han confirmado de forma explícita su presencia, varias declaraciones sugieren que este monstruoso infectado formará parte de las futuras tramas, lo que elevará el nivel de horror y acción.

¿Cómo es el Rey Rata de “The Last of Us”?

El Rey Rata es un infectado de proporciones descomunales que aparece en los niveles inferiores de un hospital en el videojuego “The Last of Us – Part II”. Este ser no es un simple zombi: se trata de un superorganismo compuesto por varios infectados fusionados por el hongo Cordyceps. Su apariencia grotesca, fuerza sobrenatural y capacidad destructiva lo convierten en uno de los mayores desafíos para Ellie en el juego.

Según los guiños de la segunda temporada, la serie ha empezado a sentar las bases para su aparición. En un podcast reciente de HBO, Craig Mazin insinuó que ciertos detalles visuales dentro de un edificio indican la presencia de horrores ocultos en los niveles inferiores. La mirada de Ellie hacia un ascensor parcialmente abierto fue una pista que no pasó desapercibida para los fans del videojuego.

¿Cuántas temporadas y episodios tiene “The Last of Us” hasta el momento?

Hasta ahora, “The Last of Us” cuenta con dos temporadas. La primera se estrenó en 2023 y adaptó por completo los eventos del primer videojuego. Contó con nueve episodios y fue ampliamente elogiada por su fidelidad al material original, su dirección artística y las actuaciones de Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie.

La segunda temporada, estrenada en abril de 2025, tiene un menor número de episodios pero una mayor intensidad narrativa. Esta entrega se centra en el desarrollo de personajes clave del segundo videojuego y en las consecuencias emocionales de los eventos del final de la primera temporada.

¿Dónde y cuándo ver “The Last of Us”?

“The Last of Us” es una serie exclusiva de HBO, por lo que solo está disponible a través de sus plataformas oficiales. Puedes verla en vivo por el canal HBO o mediante su servicio de streaming HBO Max, donde los episodios se lanzan semanalmente los domingos a las 9:00 p.m. (hora del Este en EE.UU.).

Los usuarios de HBO Max pueden acceder a las dos temporadas completas para ponerse al día o revivir los momentos más impactantes. La plataforma también ofrece contenido adicional, como detrás de cámaras y podcasts oficiales para quienes deseen profundizar en el universo de la serie.

¿De qué trata “The Last of Us”?

La historia de “The Last of Us” se desarrolla en un mundo devastado por una infección fúngica que transforma a los humanos en criaturas salvajes y peligrosas. Joel, un hombre endurecido por la tragedia, es contratado para escoltar a Ellie, una adolescente que podría tener la clave para una cura. A lo largo de su viaje, ambos desarrollan un vínculo profundo mientras enfrentan constantes peligros humanos y no humanos.

La serie no solo se centra en la acción, sino que explora de forma profunda los dilemas éticos, el trauma, la pérdida y el amor en un mundo donde todo parece perdido. Gracias a su enfoque emocional y visualmente impactante, “The Last of Us” ha logrado trascender su origen como videojuego y consolidarse como una obra clave de la televisión contemporánea.