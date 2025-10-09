Así descubrieron a Ana Brenda Contreras en "¿Quien es la Máscara?” cuando fue botarga

El que la descubrió fue Carlos Rivera. Pero también Juanpa Zurita estuvo a punto de adivinarla.

Lo cierto es que la participación de Ana Brenda Contreras en "¿Quién es la Máscara?” de 2024 dejó tan satisfecho al productor Miguel Ángel Fox que para este 2025 la actriz regresa pero como investigadora.

"¿Quién es la Máscara?” empieza temporada este 12 de octubre con Anahí, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Ana Brenda trabajando en el panel de investigadores con la misión de descubrir quién estará detrás de las máscaras de este año.

¿De dónde salió la voz de Ranastacia?

La revelación de Ana Brenda en la temporada de 2024 fue sorpresiva porque los televidentes la tenían como una de las favoritas para llegar hasta la final pero se quedó a un programa de ello.

Su personaje era peculiar por su forma de hablar y de hecho, una vez que fue revelada su identidad, ella misma contó cómo construyó vocalmente a su personaje.

“Cuando vi que estaban confeccionando a Ranastacia les pregunté: y cómo va a hablar. Entonces me acordé que yo le hablo a mis perritos así, como si fuera una niña”.

Ranastacia fue ampliamente alabada por los investigadores.

“Me parece fantástico que estamos acostumbrados a verte guapísima, echando tiros y ahora te permitiste mostrarte simpática, chistosa... porque además así eres, así te vemos un poquito en tus redes”, le dijo Anahí.

Ana Brenda se despidió con un agradecimiento profundo por haberle permitido jugar a ser una niña nuevamente.