Nominan a los Premios Emmy el programa '¿Quién es la máscara?’

La Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión anunció que la sexta edición de ¿Quién es la máscara? fue nominada a los International Emmy Awards 2025, galardón que reconoce a lo mejor de la televisión.

'¿Quién es la máscara? 2024' fue nominada en la categoría Entretenimiento Sin Guión, segmento en el que también se ubican las producciones: Big Brother temporada 12 (Canadá), Love is Blind: Habibi (Emiratos Árabes Unidos) y Shaolin Heroes (Dinamarca).

En la edición 53 de los International Emmy Awards compiten 64 producciones provenientes de 26 países. Los ganadores serán anunciados en una gala que se realizará en la ciudad de Nueva York, el lunes 24 de noviembre de 2025.

La séptima edición de ¿Quién es la máscara? se estrenará en México por las estrellas, el próximo 12 de octubre.

Actualmente se realiza la séptima edición de este exitoso show musical, producción de TelevisaUnivision y Endemol Shine Boomdog, que a lo largo de los años se ha consolidado como una de las producciones más exitosas de la TV mexicana.

En su nueva temporada promete liderar el horario estelar de la programación dominical en sus seis temporadas ya transmitidas.

Para la nueva temporada, Ana Brenda Contreras se une a la línea de investigadores, junto a Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita. La conducción corre a cargo de Omar Chaparro.