Florinda Meza emite importante mensaje en medio de la controversia por la serie de Chespirito

En medio de la controversia por las situaciones presentadas en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, el nombre de Florinda Meza ha estado en boca de todos, incluso en información que no es precisa.

Así ocurrió durante la semana, cuando se dijo que Florinda preparaba una demanda contra la productora de la serie y los hijos del que fuera su marido, Roberto Gómez Bolaños.

Esta información fue replicada por varios medios y perfiles de las redes sociales, donde se hablaba de una “demanda millonaria” de Florinda Meza.

Florinda Meza emitió un importante mensaje

Así que ante las imprecisiones, Florinda Meza dio la cara con un comunicado publicado en Instagram, donde aclaró: “No he interpuesto ninguna demanda”.

Sin embargo, tampoco descartó la idea de iniciar una batalla legal, luego de que la serie ha provocado una ola de críticas, memes y quejas por la relación de la actriz con Chespirito.

“La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro. Ustedes escriben historias pensando cómo creen que deberían ser”.

“Ni siquiera han respetado mi derecho a no declarar nada sobre estos temas”, anotó Florinda Meza.

Florinda Meza vive actualmente en la Ciudad de México INSTAGRAM

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra”, dijo la actriz.

“En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Aunque me debo al público, yo no soy propiedad de los medios. Mi nombre, mi imagen y mi vida, son míos”.

“Cuando yo tenga algo que informar, lo sabrán todos, por mí. Florinda Meza”, estableció.