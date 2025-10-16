Suscríbete
Famosos

Ariadna Grande y Cynthia Erivo imitan a Las perdidas y ellas les responden

Las actrices preparan el estreno de la segunda parte de Wicked en cines

October 16, 2025 • 
Alejandro Flores
perdidas ariadna grande cynthia erivo.jpg

Las actrices dijeron que estaba “perdidas, perdidas, perdidas”

Instagram

“Estoy muy emocionada porque llegué ese día, los esperamos con ansias”, escribió Paola Suárez en respuesta a Ariadna Grande y Cynthia Erivo. Sí, la protagonistas de la versión en cines de Wicked.

La adaptación del musical de Broadway, a su vez inspirada en la obra de L. Frank Baum, fue dividida en dos partes para su realización en cine.
La primera se estrenó en 2024 y la segunda parte, donde se contará el destino de Erivo convertida en la bruja malvada del oeste no por decisión propia sino obligada por las circunstancias, se estrenará en noviembre de este 2025.

Y como parte de la promoción de la película, ambas actrices grabaron un mensaje dirigido a Paolita Suárez, Karina Torres y Wendy Guevara, las tres influencers que se hicieron famosas cuando se quedaron varadas en medio de un cerro, abandonadas y sin suministros.
Grabaron entonces un video en el que gritaban que estaban “perdidas, perdidas, perdidas”. Se hizo viral y fue el impulso para una carrera que hoy tiene a las tres en la cúspide de la fama en televisión.

La imitación de Ariadna y Cynthia

Las Perdidas fueron elegidas como las destinatarios de este mensaje en el que Ariadna y Cynthia les anuncian que ellas serán las anfitriones de una fiesta de Halloween organizada por la compañía distribuidora de la película en México.

Wendy Guevara y Karina Torres respondieron con mensajes entusiastas en la misma publicación.

“Claro hermanas, ahí nos veremos. Dándolo todo migajeras”, escribió Karina Torres.

Al final del video enviado por las actrices hollywoodenses, ambas terminan con una frase para imitarlas aunque dicha en inglés:

“Espero que ahora no estén tan perdidas, perdidas, perdidas”.

Las Perdidas
 Wicked
Alejandro Flores
