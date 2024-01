Mariana Echeverría desató la controversia al comparar la adopción de un niño con la de un perro

La conductora y su esposo Óscar Jiménez, el portero del Club América, enfrentaron la pérdida de dos bebés durante las primeras semanas de gestación, y aunque el dolor de esta difícil experiencia todavía se mantiene en la pareja, la conductora no se cierra a la posibilidad de volver a embarazarse.

Hace unos días, Mariana Echeverría tuvo un encuentro con medios de comunicación en donde habló sobre sus esperanzas de volverse a convertir en mamá, y si la adopción o el uso de un vientre de alquiler serían una opción para ella luego de los abortos que ha sufrido.

Sin embargo, las declaraciones de Mariana Echeverría rápidamente se viralizaron debido a una comparación que no agradó a todo el mundo.

MARIANA ECHEVERRÍA VE COMPLICADO ADOPTAR POR ESTA RAZÓN

Fue en febrero y agosto del 2023 que Mariana Echeverría compartió, a través de su Instagram, que había sufrido dos abortos espontáneos. Este tema salió a relucir nuevamente hace unos días, cuando la conductora enumeró sus proyectos personales y profesionales para el 2024, entre los cuales está el de ser mamá.

“Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es como un perrito, no sabes con qué traumas va a salir”

La conductora, de 39 años, expresó su esperanza de volver a embarazarse aunque el panorama se vea difícil; sobre la adopción, Echeverría reconoció que ve “complicada” esta posibilidad por una serie de motivos:

“La adopción es muy complicada. Tengo amigos que han adoptado, que al final, la madre alimenta al bebé de todo. Drogas, comida, salud, todo eso recibe el bebé”, aseguró la presentadora.

No obstante, las declaraciones que le desataron una ola de críticas a Mariana Echeverría fueron las siguientes, al comparar de cierta manera la adopción de un bebé con la de un perro:

“Al final, la madre alimenta al bebé de todo: drogas, comida, salud...”

“Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es como un perrito, no sabes con qué traumas va a salir. La otra vez adopté un perrito y era en contra de los niños. Todos los niños quería morder. No sabes los traumas que pueda tener un niño”.

“No lo descarto, pero sí es un proceso muy complicado que tendría que verlo, platicar con más personas que han adoptado y ver cómo es el proceso, pero no estoy negada”, concluyó la famosa.