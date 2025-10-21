Aracely Arámbula confiesa que vivió momentos de angustia con uno de sus hijos

Hace unos días, Aracely Arámbula encendió las alertas por pedir oraciones, ya que pasaba momentos de tensión por la salud de uno de sus hijos, fruto de su relación con Luis Miguel.

Ahora, la actriz confesó lo que ocurrió, y agradeció a Dios que no pasó algo de gravedad.

“Ya de salud está muy bien pero sí pasan esos susto. Pensamos que iba a ser apendicitis pero gracias a Dios, no. Y como tenemos doctor de cabecera que es mi hermano, él estaba con él mientras yo estaba trabajando...”.

Aracely se tensó porque tenía que trabajar en la obra ‘Perfume de gardenia’, por lo que pensar que hospitalizarían a su hijo sería una preocupación para ella. Aún así, no pensó en quedar mal con el público ni la producción, y le dijo al productor Omar Suárez que no faltaría a las funciones.

“Gracias a Dios no fue eso. Dije ‘voy, trabajo, pero si a Dani me lo operan, no, me muero, tengo que correr’. Y gracias a Dios no pasó”.

La prensa intentó preguntarle su opinión sobre Cazzu y su pleito de pensión alimenticia con Christian Nodal, pues es una situación que ha vivido con Luis Miguel y sus hijos. Sin embargo, Aracely Arámbula no quiso entrar en el tema y prefirió enfocarse en hablar de su obra de teatro. “Deseo lo mejor a todas las mujeres. Yo sé para dónde van...”, dijo ‘La Chule’.

Aracely Arámbula lidera ‘Perfume de Gardenia’

Este lunes 20 de octubre, la producción de ‘Perfume de Gardenia’ realizó una conferencia de prensa, donde confirmaron que planean una gira por Estados Unidos.

Sin embargo, los trámites migratorios complicaron que todos los trabajadores no consiguieran sus visas, por lo que tuvieron que mover algunas fechas que tenían pactadas para EEUU.

Aracely Arámbula confirmó que sí llevarán la obra, y pidió al público esperar un poco. Además, dijo sentirse honrada de liderar el proyecto, donde participa Cristián de la Fuente, Laura León, entre otros.