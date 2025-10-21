Suscríbete
Famosos

Aracely Arámbula confiesa que vivió momentos de angustia con uno de sus hijos

Reveló la situación que la hizo alzar oraciones.

October 21, 2025 • 
MrPepe Rivero
Aracely Arámbula

Hace unos días, Aracely Arámbula encendió las alertas por pedir oraciones, ya que pasaba momentos de tensión por la salud de uno de sus hijos, fruto de su relación con Luis Miguel.

Ahora, la actriz confesó lo que ocurrió, y agradeció a Dios que no pasó algo de gravedad.

“Ya de salud está muy bien pero sí pasan esos susto. Pensamos que iba a ser apendicitis pero gracias a Dios, no. Y como tenemos doctor de cabecera que es mi hermano, él estaba con él mientras yo estaba trabajando...”.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

Aracely se tensó porque tenía que trabajar en la obra ‘Perfume de gardenia’, por lo que pensar que hospitalizarían a su hijo sería una preocupación para ella. Aún así, no pensó en quedar mal con el público ni la producción, y le dijo al productor Omar Suárez que no faltaría a las funciones.

“Gracias a Dios no fue eso. Dije ‘voy, trabajo, pero si a Dani me lo operan, no, me muero, tengo que correr’. Y gracias a Dios no pasó”.

La prensa intentó preguntarle su opinión sobre Cazzu y su pleito de pensión alimenticia con Christian Nodal, pues es una situación que ha vivido con Luis Miguel y sus hijos. Sin embargo, Aracely Arámbula no quiso entrar en el tema y prefirió enfocarse en hablar de su obra de teatro. “Deseo lo mejor a todas las mujeres. Yo sé para dónde van...”, dijo ‘La Chule’.

Aracely Arámbula lidera ‘Perfume de Gardenia’

Este lunes 20 de octubre, la producción de ‘Perfume de Gardenia’ realizó una conferencia de prensa, donde confirmaron que planean una gira por Estados Unidos.

Sin embargo, los trámites migratorios complicaron que todos los trabajadores no consiguieran sus visas, por lo que tuvieron que mover algunas fechas que tenían pactadas para EEUU.

Aracely Arámbula confirmó que sí llevarán la obra, y pidió al público esperar un poco. Además, dijo sentirse honrada de liderar el proyecto, donde participa Cristián de la Fuente, Laura León, entre otros.

“Me siento afortunada de ser la cabeza de este gran espectáculo. Me siento con mucha responsabilidad. Es mucho el esfuerzo que se hace para lograr un espectáculo de esta magnitud”.

Aracely Arámbula luis miguel
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
briggitte-bozzo-aaron-mercury-.jpg
Famosos
Briggitte Bozzo en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ con Aarón Mercury: “Habrá mucha sensualidad”
October 21, 2025
 · 
Nayib Canaán
lupillo-belinda---.jpg
Famosos
Lupillo Rivera contraataca con abogada en guerra con Belinda: Llegará hasta las últimas consecuencias
October 21, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
imelda-maribel-.jpg
Famosos
Maribel Guardia e Imelda Tuñón vuelven a la carga en los juzgados, pero ahora por la herencia de Julián
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-Manola-Díez.jpg
Famosos
Manola Díez revive el terrible accidente que dejó ciego a su hijo: “lleno de sangre tenía el ojo en la mano”
October 21, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-capataz.jpg
Famosos
Tensión en La Granja VIP: Sergio es Capataz, y Lola Cortés tuvo un pésimo día
¿Qué ha pasado en el reality?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
yolanda-montserrat-reencuentro.jpg
Famosos
Yolanda Andrade se recuperó y pudo volver a ‘MoJoe': Así se reencontró con Montserrat Oliver
¡Se cumplió el milagro!
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marco-flores-robo.jpg
Famosos
Marco Flores y La Banda Jerez sufren intento de asalto y balean su autobús
¿Qué pasó?
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
luto-medio-metro.jpg
Viral
Encuentran sin vida a ‘Medio Metro original’ en un canal de agua: Murió Paco Pérez
Descanse en paz.
October 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero