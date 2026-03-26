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Aquivaldo Mosquera busca DARLE SU APELLIDO a su hijo con Karla Pineda tras 10 años de pleitos

El exfutbolista contó que vive una gran etapa con su hijo y que es “bastante lindo”.

Marzo 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Aquivaldo Mosquera aseguró que quiere darle su apellido al hijo que tuvo con Karla Pineda.

YouTube/Instagram

“A veces hay que olvidar lo que pasaste y recomponerlo con lo que estás haciendo ahora”.

Tras darse a conocer que el exfutbolista Aquivaldo Mosquera logró llegar a un acuerdo con Karla Pineda sobre la manutención de su hijo Leonardo, de 12 años, el ahora entrenador reveló si ya le dará su apellido al menor.

En un encuentro con la prensa, el colombiano afirmó que sí tiene la intención de que su hijo lleve su apellido, aunque explicó que el proceso requiere ciertos trámites legales que deberán realizarse en el extranjero.

“Sí, por supuesto, eso es una de las cosas que se deben hacer. Tanto en lo sentimental como en uno como padre, quieres que tu hijo tenga tu apellido. Llegará el momento en que lo podamos hacer. Tocaría viajar a Estados Unidos, pero hay que ver cuándo lo podemos hacer”, dijo.

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El deportista también mencionó sobre el largo proceso que enfrentó con Pineda, mismo que se extendió por casi una década. Durante ese tiempo, la conducta lo demandó por pensión alimenticia y convivencias para su hijo.

Según las declaraciones del exdefensor, actualmente ambos se encuentran en mejores términos y destaca que ya cumple con sus obligaciones legales.

“En este momento estamos bien. Estoy disfrutando un niño que es bastante lindo. A veces hay que olvidar lo que pasaste y recomponerlo con lo que estás haciendo ahora. Estamos bien en lo económico, gracias a Dios, que son cosas importantes porque el niño necesita para vivir. Hay que ser responsables y lo estamos siendo”, comentó.

Y agregó que “en la convivencia he estado muy abierto al momento de poder verlo, porque no siempre se puede con esa actitud todos los días, pero hemos tratado de hacerlo de la mejor manera”.

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La historia de amor entre Karla y Aquivaldo

La pareja se conoció en abril de 2014 e inmediatamente iniciaron una relación, pues él le aseguró que estaba separado de su entonces esposa Juliana. Para julio del mismo año, Karla resultó embarazada y tras darse a conocer la noticia, se desató el escándalo.

Leonardo nació en diciembre de 2014, y como Aquivaldo no se hizo responsable, la presentadora lo demandó. Dos años después estuvieron frente a un juez, hicieron una prueba de ADN y en octubre de 2016 salió positiva.

Fue en 2019 cuando Aquivaldo se presentó ante un juez para notificarle que sus ingresos habían disminuido, esto con el objetivo de que le redujera la pensión de su hijo.

El deportista seguía casado con su exesposa y superaron varias crisis, pero en 2022 comenzaron los rumores de divorcio y ahora Mosquera afirmó que está soltero.

Finalmente, a pregunta expresa sobre su matrimonio, Aquivaldo se sinceró y contó a la prensa que fue difícil su separación, aunque se dio en buenos términos, pensando en el bienestar de su familia.

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“Una ruptura familiar siempre es dolorosa, y más cuando tienes hijos. En este caso tengo dos hermosas hijas. Es una ruptura grande, no sólo para la pareja, sino para todo el entorno familiar, y fue bastante dolorosa”, concluyó.

Karla Pineda Aquivaldo Mosquera
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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