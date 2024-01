Violeta Isfel se cambia de casa porque su vecina no soporta sus gemidos: VIDEO

“Ahora ya vivimos en una casita que tiene más gruesas las paredes”.

Violeta Isfel tuvo un 2023 pleno en lo laboral, pero en lo personal sufrió la pérdida de su mascota, un camaleón al que le decía Aslan, a quien quería muchísimo.

Hace unos meses, te dimos a conocer en exclusiva que Violeta Isfel estaba en planes de mudarse con su esposo Raúl Bernal del departamento donde vive, debido a la conflictiva relación con su vecina.

“No podemos ‘echar pata’ a gusto, me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba; la última vez hasta le eché más ganas”.

Ahora, la actriz de ‘Lagunilla mi barrio’ confirmó ante medios de comunicación que sí se mudó de casa, debido a que su vecina ya no soportaba sus gemidos.

“Ya me cambié de casa por mis gemidos, a mi vecina no le gustaban, me tocaba con un palo de escoba y yo así de qué pe.. Me cortaba la inspiración, pero pues si ellos no intiman pues que vergüenza. Ahora ya vivimos en una casita que tiene más gruesas las paredes. La verdad no sé si yo gritaba mucho, pero pues eso ya es parte de la inspiración, yo puedo sentir que yo estoy bien, pero pues a lo mejor soy un ‘lobo’, habría que preguntarle a la vecina (risas)”.

