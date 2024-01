Chiquis Rivera aparece con moretones en la cara y se reduce los senos: Están un poquito más chiquitas

La cantante se sometió a un severo procedimiento estético.

Chiquis Rivera quiere mostrar su mejor versión en 2024, por lo que entró al quirófano y se sometió a una cirugía estética para reducir sus senos y hacerse unos ‘arreglitos’ en la cara, luego de haber perdido varias tallas.

“Me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello y en el abdomen que se llama Morpheus (tratamiento para rejuvenecer la piel). Me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, me hicieron las bubis, más bien me hicieron las bubis y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus”.

“Ya estoy mejor, ya me siento mejor; estaba con mucho dolor, tenía un implante volteado y el Dr. Gutiérrez me arregló las bubis, se ven que están un poquito más chiquitas. Los primeros dos días sí que fueron dolorosos, pero ya estoy mejor... Ando toda moreteada, pero va a valer la pena”, expresó ‘la Abeja reina’.

