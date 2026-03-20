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¿Ana Bárbara sale de ‘la trampa maldita’? Aseguran que ya corrió a Ángel Muñoz por supuesta infidelidad

Como dice su canción, Ana Bárbara habría confirmado que “tu amor es una trampa maldita” y tomó una drástica decisión

Marzo 19, 2026 • 
Alejandro Flores
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Ángel Muñoz habría engañado a Ana Bárbara

Instagram

Ana Bárbara habría cedido a la presión de sus hijos mayores, quienes le insistieron en que tenía que cortar la relación son Ángel Muñoz.

El escándalo de la infidelidad del marido de la cantante fue tan contundente y salió a la luz pública con tantas supuestas pruebas que los hijos de Ana Bárbara tomaron la decisión de hablar con su madre.
Adriana Toval reveló hace tres semanas que había mantenido una relación emocional con Muñoz durante varios meses, durante los cuales tuvieron varios encuentros a espaldas de la cantante.
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La supuesta infidelidad

De acuerdo con el relato de Toval, Ángel Muñoz le dijo que ya estaba en proceso de separarse de Ana Bárbara pero le pidió “un tiempo” para poder “quedarse con la mitad de su dinero”.
Toval hizo públicos audios donde se escucha la que sería la voz de Muñoz hablando mal de la cantante y revelando su maquiavélico plan para quedarse, por ejemplo, con la casa.

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Ahora, los noticiarios de “Siéntese quien pueda” y “De primera mano” informan que hay versiones de fuentes cercanas a Ana Bárbara que confirman que ya corrió a Ángel Muñoz del hogar conyugal.
“Por decisión de ella, Ángel ya ha salido”, dijo el periodista Alex Rodríguez.

Gustavo Adolfo Infante, por su parte, señaló: “Ha sido tan grande la presión en redes sociales y mediático que la están obligando a hacer esto. De cualquier otra manera lo hubiera perdonado porque ella ha antepuesto a este hombre a sus papás, sus hermanos, sus hijos”.

De acuerdo con estas versiones, Ana Bárbara todavía no ha escuchado todos los audios revelados por Adriana Toval pero ya tomó la decisión de que Muñoz se vaya de la casa.

Incluso se sabe que ya estaría viviendo en un departamento de Beverly Hills.
La cantante, hasta ahora, no hecho declaraciones oficiales.

Ana Bárbara Ángel Muñoz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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