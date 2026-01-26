Alina Lozano fue eliminada y además humillada por su propia pareja en "¿Apostarias por mí?”

Alina Lozano soltó una de sus frases icónicas al momento de escuchar que ella y Jim Velasquez eran la pareja elimiknada.

“Desde este momento soy desempleada”.

Aline y Jim eran la pareja con mayor diferencia de edad dentro del reality show "¿Apostarías por mí?” pero su contenido, basado precisamente en mostrar los conflictos que se derivan de ese elemento, no fue suficiente: fueron los primeros eliminados.

Como lo informamos en TVyNovelas, tras darse a conocer que estaban eliminados, Alan Tacher les preguntó a quién extrañarían más de las parejas con las que convivieron dentro de la villa.

Jim dijo que sí tenía una favorita a la cual extrañaría por encima de todos: Brenda Bezares.

En cuanto Jim la mencionó, Alina hizo un gesto de desagrado y le dijo: No me digas eso.

Jim le replicó: “Claro, era como una madre, una guía”.

La conversación con Maribel Guardia

Pero ese no fue el momento más incómodo de la pareja este domingo. En la tarde, cuando Maribel Guardia y Marco Chacón entraron como invitados especiales a la villa, Jim tuvo una ocurrencia que resultó ofensiva y humillante para su pareja.

Jim le dijo a Maribel:

"¿Le puedes dar unos consejos a Aline para que tenga el mismo cuerpo que tú tienes?”

Marco Chacón intervino para corregir su comentario ofensivo y violento.

“Lo que debes hacer es amarla como es”.

En cuanto Maribel y Marco salieron de la villa, Alina fue a la habitación y rompió en llanto.

Jim la siguió y entonces la actriz le reclamó:

“Me heriste muchísimo, me sentí descalificada, me sentí no amada. Ese comentario no se hace porque de los cuerpos de las mujeres no se habla”

Alina le pidió a Jim que la dejara sola un rato y horas más tarde, se reconciliaron, justo para estar en la gala dominical en la cual ellos fueron los eliminados.