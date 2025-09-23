Guana se quedó frío cuando Marie Claire le puso el video de Alexis Ayala despotricando contra él

Aunque Guana insista en que solo “es un juego”, La Casa de los Famosos México tiene repercusiones afuera de sus instalaciones, y en redes sociales explotan las controversias que se gestan desde las palabras pronunciadas por sus habitantes.

Así ocurrió luego de la fiesta del viernes 19 de septiembre, cuando Alexis Ayala despotricó contra Guana, porque se la pasaba cantando, en su ‘hora del trovador’. El actor advirtió que iba a sonar muy mal lo que diría, pero se sinceró de todos modos.

"¡Qué tiene que estar cantando todo el día si no es cantante, es ensamble de teatro; hace teatro musical”.

"¡Qué ver... tiene que estar cantando todo el día si no es cantante, es ensamble de teatro; hace teatro musical. Sí qué bueno, que llegue a protagonizar, porque es talentoso.. Pero no es cantante, no es compositor, no tiene que tener la hora del trovador. Mejor brilla de vez en cuando y haz un remate de ovación”, le dijo Alexis a su manada sobre Guana.

Las reacciones de la comunidad teatral no se hicieron esperar en redes sociales, y varios actores que fungen como ensambles en distintas obras teatrales en México, utilizaron el audio de Alexis Ayala para reaccionar.

Cabe mencionar que son parte del ensamble aquel grupo de actores que apoyan la historia, interpretando a menudo varios personajes secundarios o ayudando a crear el ambiente y el movimiento del escenario.

¿Qué dijo Guana al ver lo que dijo Alexis Ayala?

Tras ser el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México, Guana se presentó en el programa Hoy y luego en una entrevista en vivo con Marie Claire Harp.

Ahí, como es costumbre, se habla de todo lo ocurrido con cada participante. Marie Claire les muestra clips de lo que pasó y se leen comentarios del público.

Así que Guana se quedó grío al escuchar a Alexis. Luego, respondió: " Yo tengo 31 años de carrera... Y pues saludos”.

“Estoy muy orgulloso de ser ensamble. He conocido un chingo de gente talentosa. Y el ensamble teatral en este país no le pide nada a cualuiera de Londres, Broadway, España...”

“He sido cover, ensamble, swing y protagonista. Un saludo a todo el ensamble de teatro, estoy orgulloso de mi carrera”, reiteró Guana. Mira el momento en el minuto 15:40 del siguiente video: