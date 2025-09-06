Priscila Valverde debuta en video con Carlos Rivera y busca ser conductora tras La Casa de los Famosos México

Tras su salida de La casa de los famosos México, Priscila Valverde se siente “contenta y satisfecha” con su juego.

Esta semana la vimos junto a Carlos Rivera, quien sorprendió a sus seguidores con el estreno del video musical “Alguien”, en el que participa Priscila Valverde, exparticipante de La Casa de los Famosos México.

La modelo asegura que lo más valioso fue encontrar el cariño del público al ser siempre fiel a sí misma: “Es muy bonito sentir ese apoyo”. Desde su nueva libertad, confiesa que nunca se desestabilizó emocionalmente y que extrañará la “hermandad” que formó con compañeras como Elaine y Ninel.

En entrevista exclusiva, nos dijo que quiere ser conductora...

¿Cómo te has sentido estos días, afuera del encierro?

Bastante bien, contenta, satisfecha con lo que hice y muy feliz porque salgo y me encuentro con todo esto, nunca imaginé que el team Priscila fuera a crecer tanto, que mucha gente me apoyara.

De hecho, tu salida fue sorpresiva para mucha gente...

Honestamente, yo entré pensando que iba a salir la primera semana, pero resulta que me salvan, y también me salvan la segunda semana, me dejan descansar la tercera y en esta cuarta salgo, pero, afortunadamente, me encuentro con todos estos comentarios de que no debía salir. La verdad es muy bonito sentir el cariño de la gente, eso me hace sentir que conectaron conmigo, que les gustó lo que demostré dentro de La casa, y es que yo siempre fui fiel a mí misma, nunca traté de ser otra persona.

¿Como viviste la experiencia adentro?

Se vive una cosa completamente diferente a lo que se ve afuera, empezando porque no tienes noción del tiempo, no sabes en qué día vives, qué hora es, tu mundo es sólo esa casa, la gente que ves sólo son esos habitantes, y cada vez se van haciendo menos; además el reto del presupuesto, el estrés de saber si lo vas a ganar o si te vas a quedar sin comer, ¡es una locura! y creo que eso aumenta los conflictos. Afortunadamente soy cero conflictiva y nunca tuve un problema con nadie.

¿Apoco no hubo alguien o algo que te molestara?

Tal vez no que me molestara, simplemente no estaba de acuerdo con la opinión de Alexis, siempre me posicioné con él porque no tenía otra persona que quisiera que se fuera de La casa. Pero de ahí en fuera todo bien.

¿Te arrepientes de algo?

Sí, de no haber llegado tan preparada físicamente para las pruebas del líder porque no pude subir a esa habitación, hubiera practicado más deporte.

Emocionalmente, ¿cómo te sentiste?

Bien. No entendí muy bien esta parte de la estrategia hasta que estuve adentro del juego, pero aun así estoy muy contenta porque nunca me desestabilicé, jamás tuve un arranque de: “ya me quiero ir”. Estuve muy bien y creo que eso me ayudó bastante a mantener en su lugar comentarios que yo considero desatinados.

Hiciste grandes amigas, Elaine, por ejemplo, lloró a tu salida y Ninel expresó que hubo una gran conexión contigo y que, incluso, iban a continuar la amistad afuera...

Sí, la verdad es que creamos una hermandad bastante bonita y estoy segura que nos vamos a encontrar afuera, espero que falte mucho tiempo para ver a Elaine porque deseo que llegue a la final; y con Ninel ya tenemos un viaje planeado y todo, voy ir a visitarla a Miami, ella fue para mí como una hermana, era muy protectora, cariñosa y maternal.

Después de esta experiencia, ¿hacia dónde piensas dirigir tu carrera?

Tengo una agencia de modelos, obviamente lo primero que revisé es si todo estaba bien y, afortunadamente, todo va de maravilla; también deseo que se presenten nuevos proyectos en la conducción y en la actuación, ya veremos qué surge.

¿Qué te gustaría?

Creo que me gustaría más la conducción, de hecho, tuve la oportunidad de hacerlo de manera profesional antes de entrar a La casa y me encantó.