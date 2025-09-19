Alexis Ayala le promete a Aaron Mercury y a Abelito llevarlos a Televisa

En varias ocasiones dentro de La Casa de los Famosos, Alexis Ayala ha explicado que una parte de su drama actual se deriva de que en su juventud fue una gran estrella pero que en los últimos 10 años ha caído en una crisis económica, emocional y de salud.

Por eso, asegura, ha tomado este reality show como la oportunidad para resurgir y tener una nueva oportunidad de recuperar el brillo que tuvo.

“Yo tuve que vender hasta mi casa días antes de entrar aquí, pero te aseguro que en cuatro años tendré lo que había perdido y más”.

Alexis Ayala, en efecto, fue una de las grandes estrellas de las telenovelas en México durante los 90 y la primera década del siglo XX.

Tuvo un primer pico de popularidad con Cadenas de Amargura en 1991, en donde interpretaba a un personaje mitad bueno y mitad malo.

Hacia la segunda mitad de esa década encontró su etapa de mayor éxito y confort con personajes de villano, que lo consolidaron como una estrella.

¿Cómo se convirtió en esrella Alexis Ayala?

La noche de este 18 de septiembre, previo al programa de Robo de salvación, Alexis Ayala platicó con Aaron Mercury y le explicó cómo funciona el sistema dentro de Televisa.

“Antes había algo que se llamaba star system”, le dijo a Aaron, quien le pidió que se lo explicara a profundidad.

Alexis le contó que se llama “sistema de estrellas” porque consiste en que la empresa toma a un actor para formarlo como una estrella, con clases de idiomas, equitación, ejercicios. Mercury supuso entonces que Alexis fue parte de ese sistema pero el actor le aclaró que no, que él llegó justo cuando el sistema de Televisa cambió por un modelo enfocado en el Centro de Capacitación Artística, es decir, la educación de su propio talento para alimentar sus producciones.

¿Qué le prometió Alexis a Aaron Mercury?

Cierto: aunque fundado 10 años antes, fue en 1987 cuando Eugenio Cobo tomó las riendas del CEA y lo convirtió en el cimiento de todo el talento de Televisa.

“Yo fui la primera generación de ese CEA que dirigió Eugenio”, le contó Alexis a Aaron.

Y enseguida, al ver el interés del influencer por su carrera en la televisión, Ayala se comprometió a algo con él.