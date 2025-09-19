Suscríbete
La Jefa deja en suspenso el robo de salvación: Aldo de Nigris y Guana tendrán que esperar

Los habitantes de La Casa de los Famosos fueron sorprendidos con una decisión diferente

September 18, 2025 • 
Alejandro Flores
Todos los habitantes concursaron por el robo de salvación

El robo de la salvación de esta semana se ha convertido en la última esperanza del equipo Día para recuperar algo de fuerza dentro de La Casa de los Famosos.

Las malas decisiones de Guana en las nominaciones del miércoles dejaron a sus aliados y a él mismo en la placa de nominados.
De modo que del Cuarto Noche solamente quedó nominado Aldo de Nigris. Además, Abelito es líder de la semana por lo que tiene inmunidad y no puede ser eliminado.
La Jefa, aprovechando estas circunstancias, decidió mantener el suspenso y dejar la decisión final para el domingo.
Mientras tanto, los habitantes concursaron todos en una dinámica de meter pelotas en casilleros con la figura del popular juego del gato.

Quiénes son los finalistas que competirán por el robo de salvación

Los habitantes fueron divididos en tres equipos.

  • El primero estuvo compuesto por Dalilah, Guana y Shiky, es decir, todo el equipo Día.
  • Guana fue el ganador y se convirtió automáticamente en finalista.
  • El segundo grupo fue de Mar y Aldo y fue éste último el ganador
  • El último grupo de concursantes fue con Aaron Mercury y Alexis Ayala. Aaron derrotó a Alexis.
  • Quedaron entonces tres finalistas que subirían al elevador del destino pero la Jefa decidió implementar una nueva dinámica: poner a competir a Aldo y Aaron para que solo uno de ellos subiera al elevador.
  • Los dos influencers se enfrentaron y el ganador fue Aldo.

¿Qué pasará el domingo de eliminación del 18 de septiembre?

En la gala del próiximo domingo Guana y Aldo se subirán al Elevador del Destino para responder las trivias. El ganador se enfrnetará a Abelito.
De ahí saldrá el ganador de la salvación, con derecho a rescatar a un nominado.

“Una vez que se termine la salvación, se cierran las votaciones y se cierran las votaciones para saber quién sale de La Casa”

La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
