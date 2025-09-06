Suscríbete
Famosos

Héctor Sandarti pide votos para Dalilah Polanco en LCDLFM, la amiga que así lo salvó de un secuestro

Héctor y Dalilah estrecharon su amistad cuando ella le salvó la vida. Te contamos cómo fue ese episodio

September 05, 2025 • 
Alejandro Flores
dalilah polanco hectrosandarti.jpg

Dalilah Polanco está nominada otra vez

Instagram

“Otra vez Dalilah Polanco está nominada. Apoyemos votando por ella”, dice Héctor Sandarti en un video publicado en la cuenta de Instagram de la actriz.

Todo indica, además, que el video fue grabado en casa de Dalilah, pues en la pared que está de fondo se ve uno de los cuadros que ella pinta.
Detrás de esta petición de Sandarti para que el público salve a Polanco de la eliminación en La Casa de los Famosos este domingo 7 de septiembre está una amistad afincada en un evento traumático: el secuestro del actor y conductor guatemalteco.
El propio Héctor ha contado esta historia en la que justo cuando tuvo un primer pico de popular con el programa Vida TV.

“En esa época un productor me invita a mí y a Galilea Montijo para hacer una obra de teatro. Un día yo salí de mi casa y bajé a una papelería para engargolar mi libreto porque iba a una primera lectura de la obra. Y ahí fue donde me agarraron: un tipo me puso una pistola en el costado”.

Dalilah le salvó la vida en una llamada telefónica

Sandarti cuenta que lo subieron a la cajuela de un taxi y lo llevaron a una casa de seguridad de dos plantas. En una entrevista con Yordi Rosado, narró que a pesar de su secuestro duró apenas unos cuantos días, llegó a desarrollar una peculiar relación con algunos de los secuestradores.
Un día después de que lo tenían ya en cautiverio, el secuestrador encargado de la negociación llegó para preguntarle todo acerca de su vida, hábitos, familia y amigos.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
dalilah-caida-se-vale-.jpg
Famosos
Por qué dicen que La Casa de los Famosos México aplicó un ‘Se Vale’ con la caída de Dalilah Polanco
“Arremángala, arrempújala”... Facundo hizo alusión al momento viral.
September 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Dalilah Polanco regresó a La Casa a las 2am, pero se volvió a ir: Censuraron cámaras de ViX y Shiky la esperó
September 05, 2025
Famosos
Abelito, Aldo y Aarón se transforman en LCDLFM: Explotan memes y comparativos con otras famosas
September 03, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

El conductor contestó con honestidad, dijo que trabajaba en la televisión pero que no era tan conocido. Y al preguntarle si en México tenía alguien que respondiera por él, el único nombre que se le ocurrió fue el de Dalilah Polanco, con quien ciertamente tenía una amistad. Sandarti explicó que quizá ella podría reunir algo de dinero “pero no mucho porque somos un gremio pobre”.

El negociador le pidió el número de teléfono y le llamó a Dalilah. Héctor lo contó así:

“Dalilah estaba en su casa. marcan por teléfono y ella contesta y le dicen: ‘Dalilah, tenemos a Héctor Sandarti Duarte...´. Y ella responde: Ay pepin, eres un pend... Y colgó. Pensó que era una broma mía. El secuestrador dijo: ni su mejor amiga lo quiere. Libérenlo. Dalilah no lo sabía en ese momento pero me salvó la vida porque no creó un vínculo de negociación”.

Desde entonces la amistad adquirió tintes de hermandad porque a Sandarti en efecto lo liberaron al día siguiente, al mediodía, en Neza, sin haber pagado rescate.
Ahora, el apoyo de Héctor para Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos llega cuando la actriz atraviesa un momento crítico por el encierro y la lesión que sufrió esta semana en el tobillo durante la prueba del robo de salvación.

Dalilah Polanco La Casa de los Famosos México Héctor Sandarti
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Alexis-Ayala-Cinthia-Aparicio.jpg
Famosos
Surgen rumores de embarazo de Cinthia Aparicio, ¿le espera gran sorpresa a Alexis Ayala al salir de LCDLFM?
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Daniela-Parra.jpg
Famosos
Caso Héctor Parra: su defensa presenta nuevo amparo para modificar su sentencia
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Christian-Nodal.jpg
Famosos
Ahora en Morelia crean petición para cancelar concierto de Christian Nodal el 15 de septiembre
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sofía-Villalobos-Andrea-Legarreta-Martha-Carrillo.jpg
Famosos
Andrea Legarreta, Martha Carrillo y Sofía Villalobos se reencuentran tras 27 años de conducir ‘Hoy’
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ticketmaster.jpg
Viral
Ticketmaster aumentará cargos en los boletos y en redes sociales buscan boicot
La compañía reveló que tendrá un ajuste en sus tarifas, lo que provocó una avalancha de quejas.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dan-Rivera-Annabella.jpg
Viral
Revelan la causa de la muerte del cuidador de Annabelle; ¿la muñeca estaba presente?
Dan Rivera, el investigador paranormal, estaba de gira con la muñeca cuando perdió la vida.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Romina-Marcos-Laura-Salazar.jpg
Famosos
Romina Marcos y su novia Laura Salazar a punto de dar el siguiente paso en su relación, ¿se casan?
La hija de Niurka dio a conocer que su relación con la doctora se consolida cada vez más.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Michelle-Stephanie-Salas.jpg
Famosos
¿Michelle y Stephanie Salas cobraron un seguro millonario de doña Silvia Pinal?
La nieta y bisnieta de doña Silvia Pinal están en el centro de la polémica por un supuesto seguro.
September 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez