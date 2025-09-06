Héctor Sandarti pide votos para Dalilah Polanco en LCDLFM, la amiga que así lo salvó de un secuestro

“Otra vez Dalilah Polanco está nominada. Apoyemos votando por ella”, dice Héctor Sandarti en un video publicado en la cuenta de Instagram de la actriz.

Todo indica, además, que el video fue grabado en casa de Dalilah, pues en la pared que está de fondo se ve uno de los cuadros que ella pinta.

Detrás de esta petición de Sandarti para que el público salve a Polanco de la eliminación en La Casa de los Famosos este domingo 7 de septiembre está una amistad afincada en un evento traumático: el secuestro del actor y conductor guatemalteco.

El propio Héctor ha contado esta historia en la que justo cuando tuvo un primer pico de popular con el programa Vida TV.

“En esa época un productor me invita a mí y a Galilea Montijo para hacer una obra de teatro. Un día yo salí de mi casa y bajé a una papelería para engargolar mi libreto porque iba a una primera lectura de la obra. Y ahí fue donde me agarraron: un tipo me puso una pistola en el costado”.

Dalilah le salvó la vida en una llamada telefónica

Sandarti cuenta que lo subieron a la cajuela de un taxi y lo llevaron a una casa de seguridad de dos plantas. En una entrevista con Yordi Rosado, narró que a pesar de su secuestro duró apenas unos cuantos días, llegó a desarrollar una peculiar relación con algunos de los secuestradores.

Un día después de que lo tenían ya en cautiverio, el secuestrador encargado de la negociación llegó para preguntarle todo acerca de su vida, hábitos, familia y amigos.

El conductor contestó con honestidad, dijo que trabajaba en la televisión pero que no era tan conocido. Y al preguntarle si en México tenía alguien que respondiera por él, el único nombre que se le ocurrió fue el de Dalilah Polanco, con quien ciertamente tenía una amistad. Sandarti explicó que quizá ella podría reunir algo de dinero “pero no mucho porque somos un gremio pobre”.

El negociador le pidió el número de teléfono y le llamó a Dalilah. Héctor lo contó así:

“Dalilah estaba en su casa. marcan por teléfono y ella contesta y le dicen: ‘Dalilah, tenemos a Héctor Sandarti Duarte...´. Y ella responde: Ay pepin, eres un pend... Y colgó. Pensó que era una broma mía. El secuestrador dijo: ni su mejor amiga lo quiere. Libérenlo. Dalilah no lo sabía en ese momento pero me salvó la vida porque no creó un vínculo de negociación”.

Desde entonces la amistad adquirió tintes de hermandad porque a Sandarti en efecto lo liberaron al día siguiente, al mediodía, en Neza, sin haber pagado rescate.

Ahora, el apoyo de Héctor para Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos llega cuando la actriz atraviesa un momento crítico por el encierro y la lesión que sufrió esta semana en el tobillo durante la prueba del robo de salvación.