Cristian Castro habló sin tapujos de las adicciones de su padre, ‘El Loco’ Valdés: ‘Fue muy drogadicto’

Cristian Castro tuvo una complicada relación con su padre, el popular comediante Manuel “El Loco” Valdés; de hecho, fue hasta la edad adulta que se animó a convivir con él por una serie de razones que detalló en una reveladora charla.

En varias ocasiones Cristian Castro dejó en claro que, aunque “El Loco” no fue una figura paterna presente en su vida, sí le mostró su admiración y respeto... No obstante, esto no fue impedimento para que en una entrevista reciente criticara algunos aspectos escandalosos de la vida del comediante, quien tuvo una sonada relación con Verónica Castro.

Fue durante una participación que tuvo en el programa argentino A la tarde que Cristian Castro habló sobre dos polémicos aspectos que siempre le desagradaron de “El Loco” Valdés: las infidelidades y su drogadicción. Estas fueron sus interesantes revelaciones.

“ERA BASTANTE DROGADICTO": ESTO DIJO CRISTIAN CASTRO DEL “LOCO” VALDÉS

Las adicciones de Manuel “El Loco” Valdés se convirtieron en un tema lleno de polémica para el comediante, quien nunca negó que consumía mariguana de forma recreativa, y ahora esto fue confirmado por Cristian, su hijo:

“Mi padre también era muy drogadicto, bastante drogadicto, y muy dependiente también del alcohol”

“Mi padre también era muy drogadicto, bastante drogadicto (...) y muy dependiente también del alcohol (...) si te soy sincero, a pesar de que sí era obviamente una persona con problemas de adicciones, siempre estuvo con su mujer”, reconoció el intérprete de Azul.

En la entrevista, Castro reafirmó que siempre admiró el hecho de que su padre se mantuviera unido a su esposa, Arcelia Larragaña, a pesar de las infidelidades:

“Lamentablemente cometió el error de tener tres hijos por fuera, que sí me parece un exceso, pero a pesar de esos tres hijos por fuera, se quedó con su mujer (...) no lo voy a estar criticando porque es tremendo criticar a cualquier persona. Solamente digo que se quedó con su mujer y eso es lo que me gustó de él”, reveló el cantante .

