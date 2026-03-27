Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Alejandra Guzmán reapareció tras caída que le zafó la cadera: “Ya estoy completa”

La cantante vuelve a sus actividades tras un sustazo en casa.

Marzo 27, 2026 • 
TVyNovelas
Alejandra Guzmán víctima de críticas por mostrar cicatrices de sus glúteos

Esta semana, Enrique Guzmán encendió las alarmas al revelar que su hija Alejandra sufrió una caída que le provocó un golpe en la cadera y un malestar en un nervio.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante en conferencia de prensa.

El cantante añadió que el incidente no requirió hospitalización, por lo que Alejandra ya se encuentra recuperándose.

“Eso le estiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó don Enrique Guzmán hace unos días.
Te puede interesar:
moises-penaloza-corazon-oro.jpg
Telenovelas
Moisés Peñaloza es un boxeador en “Corazón de oro” y se preparó tres meses: “Pesaba 81 y ahora peso 94 kilos”
Marzo 23, 2026
 · 
Edson Vázquez
Maxine-Woodside.jpg
Famosos
Le QUITAN una hora de programa de radio a Maxine Woodside y la mandan a plataformas digitales
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Heydi-Infante.jpg
Famosos
Nieta de Pedro Infante denuncia que fue SECUESTRADA por ‘Gama, el doctor de las estrellas’
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Angélica-Vale-Otto-Padrón.jpg
Famosos
Angélica Vale y su aún esposo Otto Padrón ahora se volvieron ROOMIES: “Simplemente se transformó el amor”
Marzo 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego devoces silvas.jpg
Famosos
La desgarradora revelación de Walo Silvas en “Juego de Voces": “Mi mamá intentó quitarse la vida 3 veces”
Marzo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
florinda meza (3).jpg
Famosos
¿Qué piensa Florinda Meza de la relación de Nodal y Ángela Aguilar? Le echa la culpa a uno de los dos
Marzo 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo sigue Alejandra Guzmán?

El programa “Venga la alegria” publicó una entrevista exclusiva con Alejandra Guzmán, pues lograron captarla cuando ella llegaba a su casa al sur de la CDMX.

Al preguntarle cómo seguía tras la caída, la rockera dijo: “Muy bien... Fue una caída con suerte, la verdad tuve mucha suerte de haber caído bien... Y me la metieron, ahora sí la tengo bien metida, ¡la cadera!”

Sobre una rehabilitación, confirmó: “Estoy en terapia, vuelvo el 27 de julio con mi gira. Gracias a Dios tengo mucha salud y mucha gente que me ha apoyado, entonces ¿qué más quiero? Ya estoy completa de nuevo”.

Alejandra Guzmán reiteró que es una guerrera “Como siempre, ¡la vida vale la pena vivirla”.

También presumió que estará en una función especial de “Malinche: El Musical” de Nacho Cano este fin de semana, en el centro de la capital mexicana.

Alejandra Guzmán
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
rociodurcal juan gabriel.jpg
Famosos
El video que muestra la mala relación entre Rocío Dúrcal y Juan Gabriel en su último disco juntos
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
pati chapoylinet.jpg
Famosos
Pati Chapoy se indigna con el ex esposo de Linet Puente por infiel y deudor
Marzo 27, 2026
 · 
Alejandro Flores
mimoso.jpg
Famosos
El Mimoso confiesa que vivió tres años de alcoholismo y depresión; y revela la razón
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
angeliqe boyer.jpg
Famosos
Angelique Boyer recrea su propio meme y hasta le agrega una canción
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
kimshantal-portada-digital--.jpg
Famosos
Kim Shantal se prepara para pelea en “Supernova Génesis 2026" mientras libra su batalla emocional más importante
La reina digital se reconstruye a un mes de enfrentar a Lupita Villalobos y advierte: “Estoy contando los días para demostrarle de lo que estoy hecha”
Marzo 26, 2026
 · 
Edson Vázquez
oriana-penelope-menchaca.jpg
Famosos
Penélope Menchaca pone en su lugar a Oriana: “La gente no quiso que te quedaras”
A la cara, le recordaron a la EXPULSADA de La Casa de los Famosos Telemundo, que su juego no le gustó al público.
Marzo 26, 2026
etsadioazteca.jpg
Famosos
Estadio Azteca: 3 secretos de su construcción que lo hacen único en el mundo
El casi sexagenario Coloso de Santa Úrsula es un derroche de arquitectura urbana
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
chiquis rivera.jpg
Famosos
Chiquis está más conectada que nunca con su madre Jenni Rivera: “La siento y la escucho mucho más”
La empresaria y cantante abre su corazón para narrar lo que vive ahora, después de atravesar un duro proceso de sanación
Marzo 26, 2026
 · 
Alejandro Flores