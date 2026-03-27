Alejandra Guzmán reapareció tras caída que le zafó la cadera: “Ya estoy completa”

Esta semana, Enrique Guzmán encendió las alarmas al revelar que su hija Alejandra sufrió una caída que le provocó un golpe en la cadera y un malestar en un nervio.

“Se tropezó con el perro, que no sé cómo se llama. Se le atravesó, se cayó y se le zafó la cadera; porque las dos caderas que tiene son de titanio”, dijo el cantante en conferencia de prensa.

El cantante añadió que el incidente no requirió hospitalización, por lo que Alejandra ya se encuentra recuperándose.

“Eso le estiró un nervio de esa pierna, entonces lo único que necesita es un masaje”, explicó don Enrique Guzmán hace unos días.

¿Cómo sigue Alejandra Guzmán?

El programa “Venga la alegria” publicó una entrevista exclusiva con Alejandra Guzmán, pues lograron captarla cuando ella llegaba a su casa al sur de la CDMX.

Al preguntarle cómo seguía tras la caída, la rockera dijo: “Muy bien... Fue una caída con suerte, la verdad tuve mucha suerte de haber caído bien... Y me la metieron, ahora sí la tengo bien metida, ¡la cadera!”

Sobre una rehabilitación, confirmó: “Estoy en terapia, vuelvo el 27 de julio con mi gira. Gracias a Dios tengo mucha salud y mucha gente que me ha apoyado, entonces ¿qué más quiero? Ya estoy completa de nuevo”.

Alejandra Guzmán reiteró que es una guerrera “Como siempre, ¡la vida vale la pena vivirla”.

También presumió que estará en una función especial de “Malinche: El Musical” de Nacho Cano este fin de semana, en el centro de la capital mexicana.