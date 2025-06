¿Cuánto duraron Laura Flores y Lalo Salazar? 3 momentos clave de su romance fugaz

Laura Flores y Lalo Salazar ya no son novios. Esta información fue confirmada directamente por la famosa actriz mexicana, quien se sinceró sobre este triste episodio que representa el fin de su romance con el periodista, un momento que inevitablemente ha generado gran curiosidad entre el público por saber qué provocó este inesperado truene.

Del amor a los corazones rotos: así fue la relación de Laura Flores y Eduardo Salazar

1. La vez que Laura Flores confesó estar enamorada de Lalo Salazar

Fue el pasado 26 de febrero de 2025 cuando Laura Flores y Lalo Salazar hicieron público su romance, un momento por el que se mostraron profundamente emocionados, por lo que la querida pareja duró poco más de tres meses ante los reflectores. En adelante, la artista y el conductor de noticias se dedicaron a presumir de su amor en redes sociales, ganándose decenas de felicitaciones por sus admiradores.

2. Los rumores de que sus hijos no aprobaban este romance

Una de las polémicas más sonadas sobre la pareja se dio casi desde el inicio de la relación, cuando trascendieron varias versiones apuntando a la posibilidad de que los hijos de Lalo Salazar estuvieran en desacuerdo por su decisión de involucrarse sentimentalmente con Laura Flores.

Estos dichos fueron ignorados por ambas partes y en ese momento advirtieron que no le prestarían atención a este tipo de comentarios malintencionados.

3. El inicio del fin en el noviazgo de Lalo Salazar y Eduardo Salazar

Las primeras alarmas de que algo no andaba bien entre ellos, surgieron cuando el periodista decidió borrar las fotos de su relación, e incluso dejó de seguir a la actriz en Instagram. Posteriormente, negó que esto se tratara de una señal sobre su ruptura y durante una llamada en vivo aseguró que todo estaba bien entre ellos.

No obstante, pasado el fin de semana, Laura Flores dio a conocer que ella y Lalo Salazar ya no estaban juntos como pareja. Esto a través de un post en redes sociales, donde además aclaró tajante que no pretendía dar entrevistas sobre el tema.

“Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el señor Eduardo Salazar terminó. Eduardo es un gran ser humano, un señor en toda la extensión de la palabra. Merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo, pero en el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada”, escribió la artista, que hasta el momento no ha eliminado las fotografías que publicó con su ahora exnovio el jueves pasado, cuando todavía se pensaba que seguían tan unidos como siempre.

¿Por qué terminaron Lalo Salazar y Laura Flores?

Pese a la insistencia de sus admiradores por saber qué fue lo que pasó entre ellos, todavía se desconocen las razones detrás de la separación de Laura Flores y Salazar. En tanto, la única que ha hablado frontalmente de este tema es la actriz de “Piel de otoño”, quien se encargó de anunciar la ruptura, reiterando en todo momento que las cosas se dieron en los mejores términos y prevalece un gran cariño por los momentos que compartieron.