Aldo descubre el plan de Aaron Mercury para darse un beso de 3

La entrada de los habitantes eliminados durante la noche del viernes a La Casa de los Famosos resultó emotiva para los finalistas.

Cada uno de ellos se reencontró con alguien que extraña por los lazos que desarrollaron mientras estuvieron juntos encerrados.

Tal fue el caso, por ejemplo, de Facundo con Shiky: ellos son amigos desde hace más de una década por lo que en cuanto se vieron comenzaron a intercambiar impresiones de lo que se vive dentro del reality show.

Por otro lado, la “manada” se reunió para aullar nuevamente y recibir a un elemento que estuvo muy poco tiempo con ellos pero que, aseguran, les dejó la estrategia a seguir para llegar a la final: Adrián Di Monte.

¿Qué pasó entre Aaaron Mercury y Aldo de Nigris?

Los más divertidos fueron, como sucedió mientras estuvieron en La Casa, Aldo de Nigris, Abelito (ambos están en la final) y Aaron Mercury, quien salió como el último eliminado.

Mercury, quien lleva ya una semana afuera y se ha enterado de que hay un shippeo entre él y Aldo derivado de varias escenas en las que es les ve agarrados de la mano e insinuando coqueteos, le propuso a sus amigos una pose peculiar.

Primero lo hizo solamente con Aldo, a quien puso de frente y lo tomó de ambas manos. De Nigris se vio entonces con una cara de duda mientras Aaron le veía fijamente a los ojos para luego acercarse y abrazarlo.

Aldo no entendió al principio el plan de Aaron Instagram

Fue entonces que Aldo se dio cuenta de lo que planeaba Mercury.

“Nos van a poner con IA ¿verdad? Nos van a poner con Inteligencia Artificial”, dijo casi a gritos mientras señalaba hacia una de las cámaras.

Ciertamente, la nueva tendencia es usar la inteligencia artificial para generar secuencias en las que dos personas se abrazan, se besan o simplemente posan juntos.

El beso de 3 con Abelito

Aaron, al verse descubierto, se echa a reír mientras a Aldo se le ocurre otra idea:

“El Aaron le metió jiribilla... a ver, una con el Abelillo para un beso de 3", dice y llama a Abelito para posar agarrados de la mano.

Mercury, sin embargo, vuelve sobre Aldo y le dice: "¿Quieres otra con jiribilla?”.

Aldo duda pero se deja llevar: Mercury lo carga levantándolo por las piernas y entonces de Nigris reacciona con una carcajada: “Va a parecer que me estas...”

La segunda pose fue más atrevida Instagram

Al final, Aldo, Aaron y Abelito se rieron de la travesura.