Suscríbete
Famosos

Aldo descubre el plan de Aaron Mercury para darse un beso de 3

La fiesta que reunió a finalistas y eliminados dentro de La Casa de los Famosos fue divertida y nostálgica

October 03, 2025 • 
Alejandro Flores
aldo de nigris aaron mercury.jpg

El regreso de los eliminados para una última fiesta

Instagram

La entrada de los habitantes eliminados durante la noche del viernes a La Casa de los Famosos resultó emotiva para los finalistas.

Cada uno de ellos se reencontró con alguien que extraña por los lazos que desarrollaron mientras estuvieron juntos encerrados.
Tal fue el caso, por ejemplo, de Facundo con Shiky: ellos son amigos desde hace más de una década por lo que en cuanto se vieron comenzaron a intercambiar impresiones de lo que se vive dentro del reality show.
Por otro lado, la “manada” se reunió para aullar nuevamente y recibir a un elemento que estuvo muy poco tiempo con ellos pero que, aseguran, les dejó la estrategia a seguir para llegar a la final: Adrián Di Monte.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
alexis ayala dalilah (1).jpg
Famosos
¿Fue amenaza o confirmación de que está actuando? Esto le dijo Alexis Ayala a Dalílah Polanco como finalista
El regreso de ambos actores a La Casa de los Famosos luego de estar nominados provocó un momento tenso
September 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Victoria Ruffo se indigna con La Casa de los Famosos y lanza fuerte acusación
September 29, 2025
Famosos
El último eliminado de LCDF deja al Team Noche herido ¿de muerte?
September 28, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

¿Qué pasó entre Aaaron Mercury y Aldo de Nigris?

Los más divertidos fueron, como sucedió mientras estuvieron en La Casa, Aldo de Nigris, Abelito (ambos están en la final) y Aaron Mercury, quien salió como el último eliminado.
Mercury, quien lleva ya una semana afuera y se ha enterado de que hay un shippeo entre él y Aldo derivado de varias escenas en las que es les ve agarrados de la mano e insinuando coqueteos, le propuso a sus amigos una pose peculiar.
Primero lo hizo solamente con Aldo, a quien puso de frente y lo tomó de ambas manos. De Nigris se vio entonces con una cara de duda mientras Aaron le veía fijamente a los ojos para luego acercarse y abrazarlo.

Screenshot 2025-10-03 203054.png

Aldo no entendió al principio el plan de Aaron

Instagram

Fue entonces que Aldo se dio cuenta de lo que planeaba Mercury.

“Nos van a poner con IA ¿verdad? Nos van a poner con Inteligencia Artificial”, dijo casi a gritos mientras señalaba hacia una de las cámaras.

Ciertamente, la nueva tendencia es usar la inteligencia artificial para generar secuencias en las que dos personas se abrazan, se besan o simplemente posan juntos.

El beso de 3 con Abelito

Aaron, al verse descubierto, se echa a reír mientras a Aldo se le ocurre otra idea:

“El Aaron le metió jiribilla... a ver, una con el Abelillo para un beso de 3", dice y llama a Abelito para posar agarrados de la mano.

Mercury, sin embargo, vuelve sobre Aldo y le dice: "¿Quieres otra con jiribilla?”.

Aldo duda pero se deja llevar: Mercury lo carga levantándolo por las piernas y entonces de Nigris reacciona con una carcajada: “Va a parecer que me estas...”

Aldoaaronmercury.png

La segunda pose fue más atrevida

Instagram

Al final, Aldo, Aaron y Abelito se rieron de la travesura.

La Casa de los Famosos México Aarón Mercury Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Niruka-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Niurka se lanza contra Susana Zabaleta y critica sus zafarranchos con la prensa
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
paty-navidad-anabel-hdz-.jpg
Famosos
Paty Navidad demanda a Anabel Hernández tras escándalo por el “catálogo de actrices”... “Es una vil mentira”
October 03, 2025
 · 
Gilberto Barrera
Marco-Chacón-Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Esposo de Maribel Guardia rompe el silencio sobre intento de envenenamiento por Imelda Tuñón
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Dalílah-Polanco-Ludwika-Paleta.jpg
Famosos
Dalílah Polanco hace insólito comentario de Ludwika Paleta sobre deshacerse de un cadáver
October 03, 2025
5-beneficios-emocionales-que-deja-tener-una-casa-limpia.png
Vida y Hogar
5 beneficios emocionales que deja tener una casa limpia
Una casa limpia y bien organizada puede brindarte más felicidad y estabilidad interna durante toda la semana.
October 03, 2025
Anuel-AA.jpg
Famosos
Anuel AA enfrenta demanda millonaria por agresión contra un hombre en Florida
La compensación que exige la víctima asciende a 50 mil dólares.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Edwin-Luna.jpg
Famosos
Edwin Luna se deslinda de su hermano tras denuncias de abuso sexual contra una menor: “Yo no soy responsable”
El líder el ‘La Trakalosa de Monterrey’ rompió el silencio ante las acusaciones a su hermano.
October 03, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la granja leslie gallardo.jpg
Famosos
La Granja VIP reúne a dos ex Acapulco Shore
El reality show que será conducido por Adal Ramones anunció una de sus celebridades que harán contenido para redes
October 03, 2025
 · 
Alejandro Flores