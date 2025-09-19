Yetus, amigo de Aldo de Nigris, reacciona al “shippeo” con Aaron Mercury en LCDFM

Yetus Prime fue durante muchos años uno de los mejores amigos de Aldo de Nigris. Hasta que, meses antes de que entrara a La Casa de los Famosos se pelearon por un podcast.

Yetus y Aldo se hicieron amigos en el gimnasio, donde compartieron el gusto por el fisicoculturismo. De ahí nació también la idea, impulsados por Poncho de Nigris, tío de Aldo, de convertirse en creadores de contenido.

Surgió entonces “Más allá del fierro”, en referencia a los fierros del gimnasio y a que el concepto se trataba de Aldo y Yetus hablando no solo de deporte y ejercicio, también del amor y el desamor.

¿Ya se perdonaron Yetus y Aldo de Nigris?

En ese podcast, por ejemplo, hay una referencia a que Aldo tiene mucho pegue incluso con los hombres. De acuerdo con esa anécdota, Aldo un día fue a comer tacos con sus amigos y entonces un señor comenzó a coquetearle.

“Pero pues iba con su esposa”, dijo Aldo, quien negaba que hubiera tal acercamiento.

Yetus y Aldo hoy están peleados porque De Nigris fundó con su tío Poncho otra podcast llamado “Jalando fierro”. La similitud del nombre hizo enojar a Yetus.

Sin embargo, La Casa de los Famosos decidió invitar a Yetus para que opinara, desde el foro de la pregala de ViX sobre el desempeño de Aldo en el reality show.

Yetus dijo que por su parte, ya está olvidado el pleito y que espera a que Aldo salga para volver a trabajar juntos.

¿Qué dijo Yetus del shippeo de Aldo con Aaaron?

Wendy Guevara, conductora de la pregala, encontró entonces el momento ideal para preguntarle sobre el tema más sonado en semanas recientes: ¿hay un shippeo entre Aldo y Aaron Mercury? ¿es posible hablar de un “Aldrón”?

Yetus fue los más honesto posible.

“Pues ya me lo habían preguntado pero yo nunca a mi compadre le he visto... como que una acción homosexual ¡y vaya que lo conozco al güey!”

Wendy le mostró a Yetus la imagen más controversial de este shippeo: Aaron y Aldo caminan por el pasillo que da a la cocina y al tener que apretarse para pasar juntos, se toman ligeramente de la mano.

Yetus, aún así, no aceptó que Aldo esté pensando en intentar una relación con Aaron Mercury.

“En lo absoluto pero pues yo creo que esto debe de ser como estar jugando; debe ser una broma para él”.

Segundos antes del toque de manos ViX

Aunque finalmente, ante las pruebas en video, reculó y acepto: