Suscríbete
Famosos

Yetus, amigo de Aldo de Nigris, reacciona al “shippeo” con Aaron Mercury en LCDFM

El influencer estuvo de invitado en la pre gala de ViX para hablar de su relación con Aldo antes de que entrara en el reality show

September 19, 2025 • 
Alejandro Flores
yetus aldo de nigris.jpg

Yetus y Aldo ahora están distanciados

ViX

Yetus Prime fue durante muchos años uno de los mejores amigos de Aldo de Nigris. Hasta que, meses antes de que entrara a La Casa de los Famosos se pelearon por un podcast.

Yetus y Aldo se hicieron amigos en el gimnasio, donde compartieron el gusto por el fisicoculturismo. De ahí nació también la idea, impulsados por Poncho de Nigris, tío de Aldo, de convertirse en creadores de contenido.
Surgió entonces “Más allá del fierro”, en referencia a los fierros del gimnasio y a que el concepto se trataba de Aldo y Yetus hablando no solo de deporte y ejercicio, también del amor y el desamor.

¿Ya se perdonaron Yetus y Aldo de Nigris?

En ese podcast, por ejemplo, hay una referencia a que Aldo tiene mucho pegue incluso con los hombres. De acuerdo con esa anécdota, Aldo un día fue a comer tacos con sus amigos y entonces un señor comenzó a coquetearle.

“Pero pues iba con su esposa”, dijo Aldo, quien negaba que hubiera tal acercamiento.

Yetus y Aldo hoy están peleados porque De Nigris fundó con su tío Poncho otra podcast llamado “Jalando fierro”. La similitud del nombre hizo enojar a Yetus.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
September 15, 2025
Famosos
Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
September 14, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Sin embargo, La Casa de los Famosos decidió invitar a Yetus para que opinara, desde el foro de la pregala de ViX sobre el desempeño de Aldo en el reality show.
Yetus dijo que por su parte, ya está olvidado el pleito y que espera a que Aldo salga para volver a trabajar juntos.

¿Qué dijo Yetus del shippeo de Aldo con Aaaron?

Wendy Guevara, conductora de la pregala, encontró entonces el momento ideal para preguntarle sobre el tema más sonado en semanas recientes: ¿hay un shippeo entre Aldo y Aaron Mercury? ¿es posible hablar de un “Aldrón”?
Yetus fue los más honesto posible.

“Pues ya me lo habían preguntado pero yo nunca a mi compadre le he visto... como que una acción homosexual ¡y vaya que lo conozco al güey!”

Wendy le mostró a Yetus la imagen más controversial de este shippeo: Aaron y Aldo caminan por el pasillo que da a la cocina y al tener que apretarse para pasar juntos, se toman ligeramente de la mano.

Yetus, aún así, no aceptó que Aldo esté pensando en intentar una relación con Aaron Mercury.
“En lo absoluto pero pues yo creo que esto debe de ser como estar jugando; debe ser una broma para él”.

aldo y aaron.png

Segundos antes del toque de manos

ViX

Aunque finalmente, ante las pruebas en video, reculó y acepto:

“Bueno, si se quieren, pues hay que respetar, yo respeto”

La Casa de los Famosos México Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aldron-mano.jpg
Famosos
“Aldrón” entre roces, miradas y tomados de la mano: ¿Qué pasa entre Aldo De Nigris y Aarón Mercury?
September 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
elaine-mariana-botas.jpg
Famosos
¿Mariana Botas le hizo el feo a Elaine Haro? La joven actriz dice: “No sentí una energía de recibimiento”
September 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Gerard Piqué y Clara Chía.jpg
Famosos
Doble infidelidad cuando se conocieron Piqué y Clara Chía: ¡Él engañó a Shakira y ella a su novio!
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Teo-González.jpg
Famosos
Teo González narra desgarrador final de su mamá: “Le pusieron sangre infectada, pasantes cometieron errores”
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal acusado de bloquear conciertos de ‘Cazzu’ en México: “Si la contratamos él nos cancela”
El equipo de la argentina indagó porque se estaban cancelando contratos para extender su gira en México.
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
potro-fantasma-opera.jpg
Famosos
‘El Fantasma de la Ópera’ vuelve a CDMX y Luis ‘Potro’ Caballero sería el protagonista en algunas funciones
Es parte del ensamble y cover del Fantasma.
September 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Belinda-Ricardo-Martínez.jpg
Famosos
Exbailarín de Belinda destapa romance: “Ella tenía 15 y yo acababa de cumplir 18”
Ricardo Martínez lanzará película donde contará su versión del noviazgo y otros detalles nunca antes contados.
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ex-Emiliano-Aguilar.jpg
Famosos
Ex de Emiliano Aguilar revela que lo acuchillaron en el pasado porque “es posesivo y celoso”
La expareja del hijo mayor de Pepe Aguilar revela detalles inéditos de su relación.
September 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez