Al interior de la casa en la que Susana Alexander vive su retiro y que puso en venta a un precio increíble

“No extraño nada”, dice Susana Alexander a un año de haberse retirado.

La legendaria actriz vive ahora enfocada en sus perros y en su presente, feliz de disfrutar una casa que, explica “le permite desconectarse, estar en paz, a gusto en un lugar que me costó; nadie me regaló nada”.

Alexander tiene en la fachada de su casa un par de mosaicos de talavera con la inscripción: “La casa de las ventanas que ríen”.

En un video para el canal de Youtube de Matilde Obregón, la actriz muestra cada espacio del hogar en el que disfruta junto con sus siete perros a los cuales les permite incluso dormir en su cama.

TE RECOMENDAMOS: Moisés Peñaloza ganó la salvación y se quitó como nominado; ya lo comparan con Sian Chiong

¿Cómo es la casa de Susana Alexander?

La casa mide 2 mil metros cuadrados de terreno que incluye los más de 300 metros de construcción en dos plantas y un enorme jardín en el que sus mascotas andan libremente.

Tras 65 años de trabajo, Susana está en la etapa de su vida en la que está cerrando ciclos con la satisfacción de quien dejó claro su talento en todos los mundos posibles de la actuación: la tele, el cine, el teatro, la radio.

De modo que ya puso en venta esta casa ubicada en Tlayacapan, Morelos.

“Ya vino un valuador y dijo que está en 6 millones 600 mil pesos”, revela Alexander.

La casa destaca por lo luminoso de sus espacios, las paredes blancas y los muebles rústicos que le dan un aspecto campirano pero también una vibra que la propia Alexander definió como “un paraíso”.