Famosos

Llorando y “con trampas”, así eliminaron a Elaine Haro del reality show al que llegó pesando 37 kilos

Antes de La Casa de los Famosos, la actriz y cantante estuvo en Reto 4 Elementos, en donde ser enfrentó a fuertes retos físicos y emocionales

August 21, 2025 • 
Alejandro Flores
Elaine Haro reto 4 elemntos (1).jpg

Elaine Haro estuvo casi dos meses en el reto

Televisa

Elaine Haro confesó en La Casa de los Famosos que tuvo una fuerte crisis emocional que la llevó a bajar de peso de manera alarmante: “Llegué a pesar 37 kilos”, le dijo Elaine Haro a Alexis Ayala.

De acuerdo con su testimonio, logró salir de ese episodio depresivo a través de un reality show: Reto 4 Elementos. Este programa es conducido por Montserrat Oliver y se trata de que los concursantes son sometidos a pruebas deportivas extremas.
Elaine Haro participó en la edición de 2022 y fue eliminada en noviembre, luego de poco más de un mes de estar en la competencia. Aunque ella asegura que en esa época pesar 37 kilos, en la ficha que se publicaba en el programa aparecía con 43 kilos. De todos modos, es un peso menor al que le corresponde a su edad y estatura, de acuerdo con el IMSS: 55 kilos.
En su último día dentro del reality show, la actriz y cantante hizo una acusación fuerte en contra de otra participante. Durante la ceremonia de despedida, que se realizaba cada vez que se eliminaba a un concursante, Elaine dijo que había sido engañada por María José Suárez, una fitness que participó en esa misma temporada.

“Algo que aprendí es que hay que decir la verdad. Tuve una plática con Majo y ella me comentó que yo iba a ser su reemplazo ya que ella no iba a seguir compitiendo por su hombro”.

Captura de pantalla 2025-08-21 202625.png

Elaine Haro en Reto 4 Elementos

Televisa

“Me dijo que yo iba a ser su reemplazo”

De acuerdo con la versión de Elaine, Majo la engañó para que se dejara ganar, pues le hizo creer que de todos modos iba a seguir en la competencia porque ella se iba a retirar por una lesión que tenía en el hombro.

Majo negó haberle dicho esa frase pero Montserrat Oliver dudó de ambas versiones. “Solamente ustedes saben lo que pasó´entre ustedes y no hay peor castigo que su conciencia”.

Elaine inistió en que Majo había hecho trampa:

“No sé si fue estrategia pero me hubiera gustado perder de otra manera”.

Lo cierto es que el cambio fue radical para la actriz en cuanto a su fortaleza emocional pero también en cuanto a su físico, ya que recuperó peso.
“Literal fue la experiencia que me cambió la vida”, dijo ahora que está en La Casa de los Famosos.

Elaine Haro La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
