Al interior de la casa de Emiliano Aguilar en Tijuana: “Piensan que tengo un gran estudio pero me vale”

“Para mí México es el número 1", dice Emiliano Aguilar en uno de los videos que ha compartido en su cuenta de Instagram donde suele compartir reflexiones, música y una que otra diatriba en contra de su papá, Pepe Aguilar.

Emiliano lleva varias semanas en conflicto con Pepe, ya que considera que le faltó al respeto a su mamá durante una entrevista con Pati Chapoy. El cantante aseguró que hace 33 años, su entonces pareja y mamá de Emiliano decidió salirse de la casa: “Agarró al niño y se fue... pero no sólo eso, se llevó todo, carro, muebles, todo”.

Emiliano Aguilar, quien ciertamente fue criado por su madre desde que tenía un año de edad, se indignó por la afirmación pues asegura que es falsa.

Actualmente, el hijo mayor de Pepe vive en Tijuana y de hecho identifica todos sus videos con la frase “puro Tijuana 664". El número es el código de área de la ciudad pero también se identifica como un número de alto impacto emocional.

Así es por dentro la propiedad de Emiliano Aguilar

En Tijuana, Emiliano ha construido un refugio desde el cual hace conciertos, compone, graba canciones.

Es una propiedad en la que viven, a manera de colectivo de creadores, los otros músicos de la banda Empolvados, en donde Emiliano es el cantante.

“A mí el lujo... todo esto del lujo... me vale”, dice Emiliano en otro de sus videos de Instagram en donde muestra el enorme terreno aledaño a la casa.

Es un jardín con palmeras desde donde se puede ver la ciudad de Tijuana.

También tiene una alberca bien cuidada y una terraza desde la que acostumbra grabar algunos videos en los que responde preguntas de sus seguidores.

La casa tiene un estilo rústico en las recámaras y en la estancia, con techos muy altos y paredes en blanco.

El estudio de grabación es u pequeño espacio en la planta alta en donde hay apenas una computadora y una bocina con una pequeña consola de mezclas.

