¿Emiliano Aguilar ataca a Pepe Aguilar?: ‘No voy a parar’

Emiliano Aguilar es el hijo mayor de Pepe Aguilar, producto de su romance con la cantante Carmen Treviño. A sus 32 años y tras una clara rivalidad entre padre e hijo, la cual se ve potenciada y en alto relieve cuando los medios ponemos la lupa, el artista triunfa en su carrera en paralelo a los escándalos familiares.

En las últimas horas y a solo unas semanas de haberle demostrado su rotundo apoyo a Cazzu, rival por defecto de toda la familia Aguilar, hoy, Emiliano Aguilar lanzó una fuerte advertencia con un ataque provocador que podría tener un nombre y apellido, “Pepe Aguilar”.

Emiliano Aguilar cantando Instagram.

Emiliano Aguilar en Instagram y su promesa

‘Este año rifa la calle. No voy a parar de echarle chingazos. Guarden esto, de mí se acuerdan, voy a andar en la cima. Primeramente Dios y con la ayuda de ustedes’, dice Emiliano Aguilar en su historia de Instagram.

Luego, el hijo mayor de Pepe Aguilar deja de lado el filtro: ‘Fuck all tha quitting shit, this year is mine’, algo así como ‘Al diablo eso de rendirse, este año es mío’. Las palabras de promesa y de advertencia de Emiliano Aguilar, tomar mayor valor en medio de la guerra que libra con su papá, Pepe Aguilar, de quien se sabe lo abandonó y con quien no tiene una buena relación.

Emiliano siempre ha tratado de dejar en claro que no necesita de la plata de Pepe Aguilar para salir adelante y lo hará por sus propios medios. De esta forma, Emiliano Aguilar envía un contundente mensaje de fuerza y determinación donde “rendirse” no existe entre las posibilidades.

Mensaje de Pepe Aguilar Instagram

La pelea familia entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar

Pese a ser su primogénito, Emiliano Aguilar se muestra indiferente y alejado de lo que pueda pasar en el clan Aguilar.

Si ya la relación entre ambos venía mal, en el 2017, cuando Emiliano Aguilar fue arrestado por intentar pasar a cuatro personas a Estados Unidos de forma ilegal, ahí se rompió todo. A esto se suman los rumores de que Aneliz Álvarez Alcalá, se interpone entre Pepe y Emiliano.

Para la boda de Ángela Aguilar el pasado 24 de julio, Emiliano Aguilar no fue invitado, así dicen algunas versiones. Lo cierto del caso es que el hijo mayor de Pepe Aguilar tiene puesta su mirada en la cima y no descansará hasta llegar a ella por mérito propio y este posteo lo confirma.