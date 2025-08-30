Emiliano Aguilar no suelta a su papá: “No somos iguales, yo sí cuido a mi hija”

El pleito de los Aguilar es cada vez más grande. Desde que Pepe Aguilar le contó a Pati Chapoy en una entrevista su versión de lo que sucedió con su hijo mayor, Emiliano, se desató una avalancha de declaraciones y acusaciones.

“La neta estoy bien enojado, ahorita andan diciendo cosas de mí, me están funando”, se quejó Emiliano en el más reciente de sus videos, publicado este viernes 29 de agosto en su cuenta de Instagram.

Pepe Aguilar desató la polémica al asegurar que la razón por la que está alejado de su hijo mayor Emiliano es porque la mamá simplemente se lo llevo.

"¿Cómo, así nada más se lo llevó?”, preguntó Chapoy incrédula.

Pepe reafirmó: “Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien y ella un día decidió irse, se llevó a Emiliano, se llevó muebles, se llevó el coche”.

Desde entonces, la relación de Pepe Aguilar con su hijo ha sido distante y conflictiva.

Emiliano lo acusa de haberse desentendido de él y de su madre, aunque Pepe asegura que es falso, ya que siempre lo ha buscado para restablecer su relación de padre-hijo.

¿Qué le mandó decir Emiliano a su papá Pepe Aguilar?

En medio de este cruce de acusaciones, Emiliano amaneció este viernes con la noticia de que su nombre era viral en redes sociales. Y no por una buena razón.

“Pero yo les voy a contar lo que está pasando: yo hace mucho... no, no estaba saliendo con una morra, no era mi novias, nomás me veía con ella”, dijo Emiliano en un video publicado en su cuenta de Instagram para tratar de explicar lo que pasó.

El cantante estaba tan enojado al grabar el video que le costaba trabajo explicarse pero al final es evidente que habla de un chantaje de parte de una ex.

Emiliano Aguilar dice que no quiere el apoyo profesional de su papá, Pepe Aguilar. (Instagram @emiliano_aguilart)

Esta mujer comenzó a subir videos de Emiliano en su cama, asegurando que están juntos. Eso provocó una reacción negativa en redes sociales, donde acusaron a Emilia de estar de romance en vez de atender a su hija.

“Me están funando porque dicen que soy iguanl que mi papá. ¡No es cierto!”.

De acuerdo con su relato, Emiliano asegura que rompió con esa mujer y que en venganza, ella decidió publicar esos videos, los cuales, por cierto, grabó sin el consentimiento de Aguilar.

La corté, ya no quise andar con ella y ahora me pone en todo el internet”

Emiliano Aguilar asegura que una prueba irrefutable de lo que dice es que en los videos publicados, él aparece sin los tatuajes de la parte izquierda de su rostro.

“Ella no es mi novia, no sé qué trae esta morra. Es completamente otro tiempo”.

Finalmente reiteró que hay una diferencia entre lo que vive ahora él como padre y lo que hizo Pepe Aguilar hace tres décadas.

“Mi hija tiene dinero, tiene todo, yo no soy como mi papá”.

