Al borde del llanto, Óscar Burgos Jr. imploró ayuda para el hijo de Camilo Sesto: ‘Es muy triste’

Desde hace un par de años, “Camilín” cayó en una espiral de drogas y excesos que preocupa a los fanáticos de la farándula, a su familia y hasta a sus amigos cercanos debido a que el hijo de Camilo Sesto vive rodeado de basura como bien puede apreciarse en las fotos que sube a su Instagram.

Lourdes Ornelas, la mamá de Camilo Blanes , está alarmada por él pero no puede hacer nada por ayudarlo: sólo recibe agresiones y, aunque su hijo está rodeado sólo por amistades que se gastan la cuantiosa herencia que su famoso papá le dejó, él no está dispuesto a cambiar esta vida. El aspecto de “Camilín” empeoró tanto, que hasta Óscar Burgos Jr. no pudo evitar que se le quebrara la voz: sus desgarradoras declaraciones.

¿QUÉ DIJO ÓSCAR BURGOS JR. SOBRE EL HIJO DE CAMILO SESTO?

En un video que subió hace unas horas a su cuenta de TikTok y en donde aparece con los ojos arrasados, Óscar Burgos Jr. imploró ayuda para Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto, ya que las fotos que sube a sus redes son muy alarmantes.

“Me cuesta mucho ver las imágenes de mi amigo, es muy triste”

“Me cuesta mucho ver las imágenes de mi amigo, es muy triste. Mi amigo ha cambiado mucho y no lo veo bien; veo que la prensa lo persigue y estoy muy preocupado”, expresó Óscar Burgos Jr. con la voz entrecortada.

El hijo del llamado “Perro Guarumo” contó que hace tiempo vivió unas anécdotas muy divertidas con Camilo Blanes y, por ello, le duele ver cómo su amigo vive rodeado de inmundicia, con la dentadura destrozada y serias dificultades hasta para caminar.

"“Me acuerdo cuando éramos amigos en la Ciudad de México y él venía a mi departamento y cotorreábamos y jugábamos (…) dábamos shows juntos porque compartíamos al mismo mánager”, recordó Burgos, quien concluyó su video con un deseo: poder localizar a “Camilín” para ayudarlo.

“Ahora es difícil estar en contacto con él. Lo he tratado de llamar y no encuentro cómo localizarlo”, se lamentó.