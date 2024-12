Quién es Lily Phillips, la famosa modelo que intimó con 100 hombres en un día

El caso de Lily Phillips y su relación con los hombres está causando controversia en Internet. ¿No has escuchado la historia? Pues resulta que esta famosa modelo hizo un reto personal para entretener a sus suscriptores en una plataforma y se acostó con 100 hombres en un día. Tras el acto, contó su experiencia y desató una ola de debates en redes.

La joven inglesa de 23 años reveló esta experiencia al youtuber Josh Pieters, quien publicó un mini reportaje con el nombre “I Sleep with 100 men in one day”.

Aunque el contenido del material informativo y también el resultado publicado en su perfil en OnlyaFans no deja de ser polémico, quienes han conocido la historia de la modelo se han dividido entre quienes la critican por realizar este tipo de actos y quienes le aplauden por la logística y su manera de vender.

Y es que, a lo largo de la charla con el youtuber, ella admitió que no solicitó pruebas de enfermedades de transmisión sexual (ETS) a los hombres con los que intimó. Sin embargo, recientemente, publicó los resultados confirmando que está libre de clamidia, gonorrea, sífilis y VIH.

Lily Phillips se volvió viral porque ahora quiere romper el récord de intimar con más de 900 hombres. (Instagram @lilyphillip_s)

Lily es una influencer con más de 655 mil seguidores en Instagram, una de las redes sociales que utiliza no solo para publicar historias de su vida diaria, sino también para promocionar sus fotos y videos exclusivos.

El caso de Phillips hizo eco en cada rincón del mundo, hasta llegar a sus padres, quienes, inesperadamente, reaccionaron sobre lo que piensan de su carrera.

¿Qué opinan los padres de Lily Phillips sobre su OnlyFans?

Los padres de Lily Phillips le contaron a ella que se habían enterado de que ella tenía una cuenta en OnlyFans desde que inició, ¿cuál fue la razón? Simplemente, porque ella se los contó.

Así lo explicó Lily Phillips en el video reportaje: “Mis padres saben lo que hago, pero no estoy todos los días en el teléfono diciéndoles: ‘hoy estoy con 17 tipos’. No necesitan saber la logística”.

Según una declaración hecha para el podcast The Reality Check, parece que Lily no se arrepintió de lo que vivió con este reto, pues parece que ahora intentará romper el récord de la actriz, Lisa Sparks, quien se acostó con más de 900 hombres en menos de 24 horas.

El video de YouTube ya supera los 5 millones de reproducciones en menos de dos semanas.