Testamento de Silvia Pinal: Sorpresa por heredero que no lleva sangre de la Dinastía

Tras abrirse el testamento de doña Silvia Pinal, surgieron sorpresas que habrían dejado desencajados a los integrantes de la Dinastía, pues habría un beneficiario que no lleva su sangre.

El testamento se leyó ante un notario público en casa de María Elena Galindo, albacea sustituta tras el fallecimiento de su hermana Tina Galindo (productora teatral), y “Ventaneando” captó cómo cada uno de los integrantes de la familia salieron serios y por separado.

Se dice que no todos quedaron contentos al saber la última voluntad de doña Silvia Pinal, aunque ninguno ha confirmado al respecto.

El periodista Emilio Morales contó al programa “La esquina de las Primicias” lo que habría dejado fríos a los integrantes de la Dinastía, pues habría un heredero que no lleva su sangre:

“Parece ser que todos salieron con la cara descompuesta porque no alcanzaron a sacar del testamento a Apolo (el hijo de Mayela Laguna) y ellas ya no querían dejarle nada a este niño”.

¿Quién es Apolo?

Luis Enrique Guzmán, hermano de Alejandra, e hijo de doña Silvia y Enrique Guzmán, tuvo una relación con Mayela Laguna y ella tuvo un bebé. Durante tres años le hicieron creer a la Dinastía que se trataba del hijo de Luis Enrique y doña Silvia Pinal adoraba al bebé.

Sin embargo, una prueba de ADN confirmó las sospechas: no es hijo biológico de Luis Enrique, quien confesó en su momento:

“La verdad no es algo agradable. Lo que me da un poco de tranquilidad es que el niño está muy bien, que está con una familia y que está bien cuidado y querido; eso es lo único que me importa. Sí es triste porque yo amo mucho a Apolo y es difícil, pero lo que me tranquiliza es eso. Imagínense, creció conmigo tres años y medio, fue completamente adorado por mi familia”, admitió Luis Enrique.

“No voy a evitar que tuve sentimientos por él, pero voy a tratar de poner distancia”, dijo en el pasado.

Luis Enrique creyó que tenía un hijo, Apolo.

La reunión de la Dinastía

A la lectura del estamento asistieron: Sylvia Pasquel, quien llegó acompañada por Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal, además de Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Stephanie Salas con sus hijas Michelle Salas y Camila Valero, así como las hijas mayores de Luis Enrique, Giordana y Scherzo Guzmán.

Para evitar el asedio de la prensa, la mayoría ingresó en sus vehículos directamente al garaje de la propiedad de la albacea.

Tras la lectura del documento, Alejandra Guzmán fue la primera en abandonar la reunión, ofreciendo una breve declaración a los medios que esperaban afuera: "¿Qué quieren que les diga? Ahorita no les puedo decir nada, aún no. Ok, gracias”.