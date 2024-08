El hijo de Camilo Sesto se dejó ver desnudo y con una peluca de mujer: la FOTO se hizo viral

Desde hace varios años, el nombre de Camilo Blanes ha dado bastante de qué hablar entre los internautas, pero no por el talento vocal que heredó de su famoso padre, Camilo Sesto, sino por los constantes escándalos en los que se ha visto envuelto debido a las adicciones.

No han sido pocas las ocasiones en que Lourdes Ornelas, la madre de “Camilín”, ha suplicado ayuda por su hijo , quien actualmente vive atrapado en una espiral de decadencia, rodeado de basura y de amigos que, de acuerdo con la mexicana, sólo se aprovechan de él para robarle todo lo que pueden y malgastar la cuantiosa herencia que Sesto le legó al joven.

¿CÓMO SE VE CAMILO BLANES SIN ROPA?

Una de las peculiaridades de Camilo Blanes que más escandalizó fue el hecho de que, tras anunciar que se autopercibía como mujer, comenzara a subir fotos con atuendos femeninos, maquillaje y pelucas ; de hecho, en Instagram está registrado con su nueva identidad: Sheila Devil.

Las imágenes de “Camilín” son muy controvertidas y han dejado a más de una persona con la boca abierta; sin embargo, en especial se destacaron dos que realmente perturbaron a sus seguidores: en una de ellas, que puedes ver aquí, el hijo de Camilo Sesto mostró el lamentable estado de sus piernas .

Camilo Blanes publicó una escandalosa foto que demostró el difícil momento por el que atraviesa. INSTAGRAM/hercitycallale

La foto más reciente de Blanes fue “la gota que derramó el vaso”, pues en ella se dejó ver totalmente desnudo y con una larga peluca de mujer que de inmediato desató toda clase de reacciones entre los internautas, quienes coincidieron una vez más en que el joven realmente necesita ayuda profesional.

“Qué tristeza, busca ayuda, hasta que un día no amanezcas”, “Mejor no digo nada”, “Con los dientes serías ya maravillosa” y “Sheila, eres un encanto de persona, vive la vida como quieras, pero con mucho cuidado con las sustancias” fueron algunos de los comentarios en la publicación, que acumula hasta el momento 226 Me gusta.