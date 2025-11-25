Suscríbete
Famosos

“Estamos consternados": Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ante muerte de mamá de Aislinn

En la boda de la actriz, y en otros momentos, la pareja convivió con la señora Gabriela Michel.

Noviembre 25, 2025 • 
Ericka Rodríguez
derbez-luto-.jpg

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo lamentan muerte de la mamá de Aislinn

Televisa Espectáculos

Eugenio Derbez feliz transmitía en vivo desde los ‘Emmy’ Internacionales mientras la madre de Aislinn había fallecido.

Eugenio Derbez avanzaba por la alfombra roja del evento cuando se enteró que la madre de su primera hija había perdido la vida. “La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”.

Durante la tarde del 25 de noviembre corría como pólvora la posible muerte de la madre de la actriz Aislinn Derbez, pero no fue sino hasta unas horas después que la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el sensible fallecimiento. Algunas horas después, la propia Aislinn confirmó la noticia y revelaba que doña Gabriela Michel había sufrido un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió la actriz.

Sin embargo, previo a las palabras de Aislinn Derbez, Eugenio se encontraba en los International Emmy Awards, en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo. El también director estaba nominado por la serie ‘Y llegaron de noche’. En una transmisión en vivo, Eugenio adelantaba: “estamos en la alfombra roja, a punto de entrar”, dijo, enfocando al director de la serie y otros involucrados que asistieron a la gala, que tuvo lugar en el New York Hilton Midtown.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Un rato después, un reportero de Televisa Espectáculos que cubría el evento, se acercó a la pareja para buscar sus primeras declaraciones, a lo que Eugenio expresaba: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”, dijo.

“La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”, añadió Derbez.

Por su parte, Alessandra externó su total apoyo a Aislinn y a sus hermanas ante el complicado momento familiar por el que atraviesan. “La conocí, convivimos con ella en varias ocasiones y por supuesto estamos consternados y tristes, y acompañando a Aislinn, a Michelle y Chiara en este momento tan difícil”.

De acuerdo con el reportero Carlos Banda, Eugenio y Alessandra podrían viajar a México para acompañar a Aislinn Derbez.

En redes sociales, Eugenio publicó un mensaje de apoyo a su hija en este triste momento.

eugenio derbez alessandra rosaldo Aislinn Derbez No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
¿’Shiky’ en bancarrota tras ser hospitalizado de emergencia?; “Pensaba cómo voy a pagar esto”
Noviembre 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
martha-higareda---.jpg
Famosos
Martha Higareda vivió momento paranormal en su embarazo; sus gemelas estaban “muy alteradas”
Noviembre 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Adrino-Zendejas.jpg
Famosos
Hermano de Samadhi Zendejas se disculpa tras organizar evento donde atropellaron a 5 personas
Noviembre 25, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sonny Hámster odalys (1).jpg
Famosos
Odalys Ramírez tras ser Sonny Hámster en '¿Quién es la máscara?: “No es apto para claustrofóbicos”
Noviembre 25, 2025
 · 
Grisel Vaca
aislinn-gabriela--.jpg
Famosos
Aislinn Derbez rompe el silencio en medio del luto: ¿De qué murió su mamá, Gabriela Michel?
La señora perdió la vida este lunes 24 de noviembre.
Noviembre 25, 2025
 · 
TVyNovelas
fatima-bosch-fea.jpg
Telenovelas
¿Por qué mencionan a Fátima Bosch en ‘La Fea Más Bella’? Video de hace 20 años se hace viral
¿Se referían a la Miss Universo mexicana de 2025?
Noviembre 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
wendy-cirugia-.jpg
Famosos
Wendy Guevara fue a dar a la hospital y decide transmitir después de la cirugía, ¿qué le pasó?
La influencer brilló en televisión en '¿Quién es la máscara?’
Noviembre 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero
aislinn-luto-mama.jpg
Famosos
Aislinn Derbez está de luto: Murió su mamá, Gabriela Michel, esposa de Jorge Alberto Aguilera
Descanse en paz.
Noviembre 24, 2025
 · 
TVyNovelas