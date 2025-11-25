“Estamos consternados": Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ante muerte de mamá de Aislinn

Eugenio Derbez feliz transmitía en vivo desde los ‘Emmy’ Internacionales mientras la madre de Aislinn había fallecido.

Eugenio Derbez avanzaba por la alfombra roja del evento cuando se enteró que la madre de su primera hija había perdido la vida. “La verdad sí estamos muy tristes, literal no he hablado con ella, me mandó un mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a llamar por supuesto”.

Durante la tarde del 25 de noviembre corría como pólvora la posible muerte de la madre de la actriz Aislinn Derbez, pero no fue sino hasta unas horas después que la Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el sensible fallecimiento. Algunas horas después, la propia Aislinn confirmó la noticia y revelaba que doña Gabriela Michel había sufrido un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, escribió la actriz.

Sin embargo, previo a las palabras de Aislinn Derbez, Eugenio se encontraba en los International Emmy Awards, en compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo. El también director estaba nominado por la serie ‘Y llegaron de noche’. En una transmisión en vivo, Eugenio adelantaba: “estamos en la alfombra roja, a punto de entrar”, dijo, enfocando al director de la serie y otros involucrados que asistieron a la gala, que tuvo lugar en el New York Hilton Midtown.

Un rato después, un reportero de Televisa Espectáculos que cubría el evento, se acercó a la pareja para buscar sus primeras declaraciones, a lo que Eugenio expresaba: “Me acabo de enterar, entonces la verdad es que no tengo información, supe lo que sucedió y lo siento mucho, ahorita voy a hablar con mi hija”, dijo.

Por su parte, Alessandra externó su total apoyo a Aislinn y a sus hermanas ante el complicado momento familiar por el que atraviesan. “La conocí, convivimos con ella en varias ocasiones y por supuesto estamos consternados y tristes, y acompañando a Aislinn, a Michelle y Chiara en este momento tan difícil”.

De acuerdo con el reportero Carlos Banda, Eugenio y Alessandra podrían viajar a México para acompañar a Aislinn Derbez.

En redes sociales, Eugenio publicó un mensaje de apoyo a su hija en este triste momento.