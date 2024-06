¿Adrián Marcelo estará en la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos México? Esto se sabe

Hasta ahora, Mario Bezares, Agustín Fernández, Shanik Berman, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo son los participantes confirmados que estarán en ‘La Casa de los Famosos México 2024’, pero parece que hay un nuevo nombre que comenzó a generar expectativas: Adrián Marcelo. ¿Será posible?

Resulta que el polémico youtuber está en la mira luego de hacer un comentario que podría ser un guiño a su participación en el famoso reality show de Televisa, que este año será conducido por Galilea Montijo, Diego de Erice y Odalys Ramírez.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre ‘La Casa de los Famosos México?

Adrián Marcelo generó expectativa entre sus fans y quienes lo conocen durante una charla en el podcast ‘Conversaciones’, donde habría confirmado su participación.

“La despedida. Hoy lunes estoy en posición de decir, no he firmado el contrato, pero en posición de afirmar que me voy a anexar un par de meses en un anexo en el que te pagan, no necesitar pagar por estar”, dijo.

Si bien esto no confirma oficialmente su participación en ‘La Casa de los Famosos 2024’, sus fans aseguran que al reality que se refiere el famoso de 34 años podría ser precisamente este show.

No será hasta que la cuenta oficial de ‘LCDLFM’ confirme al resto de los participantes que podremos saber si realmente se refería a esto. ¿Tú qué opinas?

¿Quién es Adrián Marcelo?

Adrián Marcelo es un famoso youtuber de Nuevo León conocido por sus extravagantes videos donde critica distintos acontecimientos que ocurren en México. Su humor negro lo ha colocado entre los más exitosos de YouTube con millones de reproducciones en cada una de sus publicaciones.

Su historial no está exento de acusaciones. Pues en 2023 fue señalado por su ex novia, Carolina Lerma, de acoso tras haberla obligado a ver sus genitales.

En Instagram, Marcelo tiene una gran comunidad, con más de 2.6 millones de seguidores que están al tanto de su podcast, videos en YouTube y eventos.

‘La Casa de los Famosos México 2024’ iniciará el próximo 21 de julio, según confirmó Galilea Montijo hace unas semanas durante el programa ‘Hoy’.