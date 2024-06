¿Cancelado? Christian Nodal anunció un concierto en Argentina, pero no esperaba esta reacción de los fans de Cazzu

Christian Nodal anunció un concierto para Argentina en agosto y tal parece que será una fecha difícil para él, pues los fans de Cazzu ya le advirtieron que debe cancelarlo.

Los últimos días, Nodal se ha colocado en la cima de “la lista negra” de personas no gratas en el país originario de su ex novia, pues los fans de Cazzu creen que el mexicano la engañó con su actual pareja, Ángela Aguilar.

La fecha programada para el concierto de la gira ‘Pa’l Cora Tour’ del cantante de ‘Dime cómo quieres’ es el 14 de agosto y es posible que la hija de Pepe Aguilar lo acompañe en el escenario, tal como lo hizo en México, Ecuador y República Dominicana.

Le llovieron críticas a Christian Nodal tras el anuncio de su concierto en Argentina. (Instagram)

Así pues, en redes sociales, los seguidores de Cazzu han mandado mensajes de advertencia a Nodal para que cancele el show.

En la publicación del Movistar Arena, el recinto que recibirá a Nodal en Argentina recibió cientos de comentarios negativos sobre el anuncio. Algunos de ellos dicen:

“Botón para que se cancele el show”.



“El que va es anti patria corta”.



“Piensa que puede venir a dar un show ahora”.



“Team Cazzu, ¡a ese no lo dejen ni pisar el aeropuerto!”.



“¿No sabe que los argentinos somos re pasionales y no perdonamos una? Qué mal te veo”.



“De telonera la quiero a Karina cantando todas las canciones de infieles de su repertorio”.

La polémica sobre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu comenzó desde que los padres de Inti anunciaron su separación en mayo.

La tensión del triángulo amoroso entre Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu está que arde. Instagram @angela_aguilar_ @cazzu @nodal

Sin embargo, más allá de tener un periodo de duelo, Nodal se aventuró a “continuar” una relación con Ángela Aguilar apenas unos días después.

Ahora, en redes sociales se especula que ya hasta se casaron y la mexicana está embarazada. No obstante, esto fue desmentido recientemente por Ángela en una charla con una revista de circulación nacional.

“No me cases ni me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ello”, contó.

Es decir, la pareja simplemente está disfrutando de un romance juntos pese a las críticas.